Sokkoló kép: Megmutatták a Tatabányai Élményfürdő medencéjébe fulladt vaddisznót

A Tatabányai Élményfürdő egyik medencéjét ideiglenesen lezárták, miután vasárnap reggel, nyitáskor, 7:30-kor az intézmény munkatársai egy kicsi, körülbelül másfél kilogrammos vaddisznó tetemét találták a vízben - írja Tatabánya Megyei Jogú Város a Facebook bejegyzésében.

A vaddisznóról képet is közöltek. Fotó: Facebook/Tatabánya Megyei Jogú Város

Az észlelést követően a munkatársak a protokollnak megfelelően kezelték a vizet, klórgranulátummal fertőtlenítést végeztek. Az intézmény vezetése ezt követően a biztonság érdekében a medence lezárása mellett döntött. Az ügyben a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nél belső vizsgálat indult - írják.

A medence további használatáról a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának szakmai állásfoglalása alapján születik döntés. A medence a szükséges vízkezelést és az azt követő vízminőségi bevizsgálást követően nyithat meg újra. Ez az eljárás várhatóan 10–14 napot vesz igénybe.

A nyári gyermektáboroztatás idejére a medence várhatóan friss, bevizsgált vízzel állhat rendelkezésre.

Hogyan került a vaddisznó a medencébe?

A vaddisznómalac feltehetően a kerítésen keresztül, vagy annak valamelyik pontján át jutott be a fürdő területére. A Tatabányai Élményfürdő nagy, zöld, erdős környezetben található, a kerítésrendszer hossza körülbelül két kilométer. Tatabánya a belterületi vadjelenléttel jelentősen érintett város. Jelenleg négy olyan terület is van a városban, ahol a rendőrség engedélyével hivatásos vadász is eljárhat. A szakhatósági vizsgálat eredményéről, illetve a sportmedence megnyitásáról tájékoztatjuk az érintetteket és a lakosságot - írják a közösségi oldalon.

A megrázó kép többeket megdöbbentett, valaki azt írta: "Kötelező volt megmutatni a tetemet?!".