BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló kép: Megmutatták a Tatabányai Élményfürdő medencéjébe fulladt vaddisznót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vaddisznó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 07:35
tatabányatatabányai élményfürdőmedence
A vadállatról készült kép megmutatása miatt sokan felháborodtak. A vaddisznó a Tatabányai Élményfürdő medencéjébe fulladt.

A Tatabányai Élményfürdő egyik medencéjét ideiglenesen lezárták, miután vasárnap reggel, nyitáskor, 7:30-kor az intézmény munkatársai egy kicsi, körülbelül másfél kilogrammos vaddisznó tetemét találták a vízben - írja Tatabánya Megyei Jogú Város a Facebook bejegyzésében.

A vaddisznóról képet is közöltek. Fotó: Facebook/Tatabánya Megyei Jogú Város
A vaddisznóról képet is közöltek. Fotó: Facebook/Tatabánya Megyei Jogú Város

Az észlelést követően a munkatársak a protokollnak megfelelően kezelték a vizet, klórgranulátummal fertőtlenítést végeztek. Az intézmény vezetése ezt követően a biztonság érdekében a medence lezárása mellett döntött. Az ügyben a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nél belső vizsgálat indult - írják.

A medence további használatáról a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának szakmai állásfoglalása alapján születik döntés. A medence a szükséges vízkezelést és az azt követő vízminőségi bevizsgálást követően nyithat meg újra. Ez az eljárás várhatóan 10–14 napot vesz igénybe.

A nyári gyermektáboroztatás idejére a medence várhatóan friss, bevizsgált vízzel állhat rendelkezésre.

Hogyan került a vaddisznó a medencébe?

A vaddisznómalac feltehetően a kerítésen keresztül, vagy annak valamelyik pontján át jutott be a fürdő területére. A Tatabányai Élményfürdő nagy, zöld, erdős környezetben található, a kerítésrendszer hossza körülbelül két kilométer. Tatabánya a belterületi vadjelenléttel jelentősen érintett város. Jelenleg négy olyan terület is van a városban, ahol a rendőrség engedélyével hivatásos vadász is eljárhat. A szakhatósági vizsgálat eredményéről, illetve a sportmedence megnyitásáról tájékoztatjuk az érintetteket és a lakosságot - írják a közösségi oldalon.

A megrázó kép többeket megdöbbentett, valaki azt írta: "Kötelező volt megmutatni a tetemet?!".

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu