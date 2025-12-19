Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
KSH: októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

átlagkereset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 14:51
központi statisztikai hivatalbruttó átlagkereset
Ezt jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal.
2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 10,0, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Ennyivel nőtt az átlagkereset / Fotó: superbeststock /  Shutterstock (Képünk illusztráció)

Ennyivel nőtt az átlagkereset 

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a KSH.

A bruttó kereset mediánértéke 575 000, a nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot ért el, 9,4, illetve 10,3 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 668 000 forint volt októberben, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét - írja az MTI.

 

