Súlyos halpusztulás Szombathelyen: már 12 faj tetemeit gyűjtötték össze

Ismét tömeges halpusztulást észleltek a Perint patak szombathelyi szakaszán. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őre haladéktalanul a helyszínre sietett, ahol egy 700 méteres szakaszon 8 kilogrammnyi haltetemet gyűjtött össze, amely 12 halfaj egyedeit foglalta magában.

Tömeges halpusztulást észleltek Szombathelyen / Fotó: Facebook / Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Tömeges halpusztulást észleltek Szombathelyen

Úgy tudni, a 448 azonosítható példány közül 336 egyed természetvédelmi oltalom alatt álló fajhoz tartozott. A begyűjtött tetemek között kiemelkedően magas számban volt jelen a dunai küllő (314 példány), valamint kisebb számban találtak balkáni/bolgár csíkot (6 példány), szivárványos öklét (6 példány), kövi csíkot (5 példány) és sujtásos küszöt (5 példány). Az elpusztult, védett halak összesített természetvédelmi értéke 3.330.000 forintot tett ki.

Az Igazgatóság úgy véli, a védett halegyedek pusztulását emberi tevékenység okozhatta, akár szándékos, akár gondatlan módon: emiatt felmerült a természetkárosítás alapos gyanúja, így az ügyben rendőrségi feljelentést tettek - írták meg a közösségi oldalukon.

A korábbi évek hasonló időszakában egyébként előfordult már tömeges halpusztulás, azonban a kapcsolódó hatósági vizsgálatok eddig nem vezettek eredményre.