Elképesztő akciókkal vár a Spar: enélkül nincs nyár!

A nyár első igazán meleg napjai sokakat csábítanak a szabadba. Ilyenkor népszerűek a kerti összejövetelek, legyen szó családi grillezésről vagy baráti találkozóról – ráadásul csütörtökön rajtol a futball-világbajnokság, így a következő hetekben várhatóan sok nappali, terasz és kert alakul át rögtönzött szurkolói központtá. Akár egy hétvégi grillpartira készülünk, akár a mérkőzéseket néznénk végig barátainkkal, a hideg italok, a frissen tartott élelmiszerek és a gyorsan elkészíthető grillfogások ilyenkor különösen fontos szerepet kapnak. A Spar aktuális akciói éppen ezekhez a nyári programokhoz kínálnak kedvezményes megoldásokat, a praktikus hűtőtáskáktól kezdve a grillhúsokon és BBQ-alapanyagokon át a nassokig és szomjoltókig.

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A nyár egyik legfontosabb kelléke: a hűtőtáska

A hőségben különösen fontos, hogy az italok és az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten maradjanak. Egy hosszabb autóút, strandolás vagy piknik során ez nemcsak kényelmi kérdés, hanem élelmiszer-biztonsági szempontból is lényeges.

A Spar aktuális akciójában egy két darabból álló hűtőtáska-szett is helyet kapott, amely most 20 százalékos kedvezménnyel, 3999 forintért vásárolható meg. A szett két különböző méretű táskát tartalmaz, így kisebb családi kirándulásokhoz és egész napos strandolásokhoz egyaránt jól használható. A nagyobb méretű táska a családi ellátmány számára kínál elegendő helyet, míg a kisebb változat tökéletes lehet italok, gyümölcsök vagy szendvicsek tárolására.

A hűtőtáskaszett egész nyáron jól jön

Ha komolyabb hűtésre van szükség

Akik rendszeresen utaznak autóval, horgásznak, kempingeznek vagy hosszabb hétvégi kiruccanásokat terveznek, azok számára még praktikusabb megoldást jelenthet a Spar akciós autós hűtő- és fűtőládája.

A készülék szintén 20 százalékos kedvezménnyel érhető el, így most 23 999 forintért vásárolható meg. Különlegessége, hogy nemcsak hűteni, hanem melegen tartani is képes az ételeket, ráadásul hálózatról és autós csatlakozóról egyaránt működtethető. Ez különösen jól jöhet hosszabb utazások során, amikor fontos, hogy az italok hidegek, az ételek pedig fogyasztásra alkalmas hőmérsékletűek maradjanak.