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Medvét láttak Pásztón: Egyre gyakoribb a medveészlelés Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors medve
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 10:47
pásztóbükki nemzeti park
A Bükki Nemzeti Park adta ki a közlést. Pásztó környékén - a várostól délre - barna medvét észleltek.

Úgy látszik teljesen véget ért a téli álmuk, a nyár első napjaiban megbátorodtak a barna medvék Magyarországon. Ezúttal Pásztón bukkant fel egy példány.

Kistestű medvét láttak Pásztón.
Kistestű medvét láttak Pásztón. Fotó: Pexels

Pár napja megírtuk, hogy az Aggteleki Nemzeti Parknál kétszer is észleltek medvét. Most pedig a Bükki Nemzeti Park adott ki közleményt a ragadozó megjelenéséről.

2026. június 3-án, a délelőtti órákban kapott értesítést Igazgatóságunk, hogy Pásztó környékén - a várostól délre - barna medvét (Ursus arctos) észleltek. A megfigyelés vadkamerás felvétellel történt, ami alapján megerősítést nyert egy kistermetű  - feltehetően fiatal - medve jelenléte.

- írta a Nemzeti Park. 

Pásztó lakott területe közelében járt a medve

A medve megjelenése azért veszélyes, mert onnan pár száz méterre már lakott terület található.

Az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található. A korábbi tapasztalatok alapján valószínűsítjük, hogy kóborló egyedről van szó, amely rövidesen továbbáll, de javasoljuk Pásztó környékén egyes viselkedési szabályok betartását és biztonsági intézkedések megtételét.

A fent említett szabályokról és intézkedésekről ide kattintva tudsz tájékozódni.

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