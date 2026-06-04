Medvét láttak Pásztón: Egyre gyakoribb a medveészlelés Magyarországon

Úgy látszik teljesen véget ért a téli álmuk, a nyár első napjaiban megbátorodtak a barna medvék Magyarországon. Ezúttal Pásztón bukkant fel egy példány.
Pár napja megírtuk, hogy az Aggteleki Nemzeti Parknál kétszer is észleltek medvét. Most pedig a Bükki Nemzeti Park adott ki közleményt a ragadozó megjelenéséről.
2026. június 3-án, a délelőtti órákban kapott értesítést Igazgatóságunk, hogy Pásztó környékén - a várostól délre - barna medvét (Ursus arctos) észleltek. A megfigyelés vadkamerás felvétellel történt, ami alapján megerősítést nyert egy kistermetű - feltehetően fiatal - medve jelenléte.
- írta a Nemzeti Park.
A medve megjelenése azért veszélyes, mert onnan pár száz méterre már lakott terület található.
Az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található. A korábbi tapasztalatok alapján valószínűsítjük, hogy kóborló egyedről van szó, amely rövidesen továbbáll, de javasoljuk Pásztó környékén egyes viselkedési szabályok betartását és biztonsági intézkedések megtételét.
A fent említett szabályokról és intézkedésekről ide kattintva tudsz tájékozódni.
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