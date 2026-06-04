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Már rég lejárt a határidő: Az MVM mindenkit figyelmeztet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 11:14
mvm nexteszamla
Az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket.

A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, így az MVM-nek sincs más választása, mint felszólítani ügyfeleit a cselekvésre.

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Már rég lejárt a határidő: Az MVM mindenkit figyelmeztet. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Már rég lejárt a határidő: Az MVM mindenkit figyelmeztet

A közleményben felidézik, hogy a változás 2025. július 1-jén lépett életbe, és érinti a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, és az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

Hangsúlyozták, hogy az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.
Az MVM Next külön értesítést küldött emlékeztetőül az elmúlt hetekben az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal, vagy azonosítóval azoknak az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfeleknek, akik még nem adták meg számlafogadásra alkalmas e-mail-címüket, és azt kéri, hogy az e-számlára váltáshoz töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot. Az űrlap az mvmnext.hu/Eszamla oldalon érhető el. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek az űrlapot az mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat oldalon érik el - írták a közleményben.

Hozzátették, a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak), digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk.
A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók - emelték ki.

Azoknak az ügyfeleknek nincs teendőjük, akik már elektronikusan kapják földgáz- és/vagy villamosenergia-számláikat, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhetnek már át papírszámlára - tájékoztatott az MVM.

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