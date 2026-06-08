Becsődölt a légitársaság: Mindenkit kirúgtak, az összes járatot törölték

A brit European Cargo Limited légitársaság felszámolás alá került, 178 dolgozót bocsátottak el.

Csődbe ment a légitársaság. Fotó: Unsplash.com

Az Europen Cargo meg is nevezte a bezárás okait, hiszen a növekvő üzemanyagárak, és a mellé csökkenő repülési forgalom okozta a kilátástalan helyzetet a cégnél. A légitársaság május 19-én felfüggesztette működését, de csak június 3-án helyezték felszámolás alá.

Rengeteg adóssága volt a légitársaságnak

A European Cargo Limited 2020 áprilisában kezdte meg működését, és tényezőnek számított a helyi közlekedésben. A cég több mint 400 járatot indított, amelyek során egyéni védőeszközöket és tesztkészleteket szállított, különösen a Covid–19 járvány idején - írja a Blikk. Azonban az elmúlt években a pénzügyi helyzetet folyamatosan romlott, kezdve a 2024-es 26 millió dolláros adózás előtti veszteséggel, amelyhez hozzáadódott az előző évi 30,6 millió dolláros veszteség. A társaság nettó kötelezettségei 2024 végére elérték a 41,8 millió dollárt.

A csődgondnokok jelenleg azon dolgoznak, hogy segítséget nyújtsanak az elbocsátott munkavállalóknak, miközben kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, beszállítókkal és hitelezőkkel.