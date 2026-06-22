Itt a bejelentést: eddig uralja az időjárást a hidegfront

Ismét meglepetéseket tartogat az időjárás! A hét elején még a hidegfront esőket hoz, szerdától viszont ismét kezdetét veszi a felmelegedés.

Az időjárás fordulatot hoz / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A következő napok időjárása

Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11–17 fok, délután 23–29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős maradhat.

Kedden többórás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10–16, a délutáni maximumok 25–30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt lesz, időnként élénk északnyugati széllel.

Szerdán túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, helyenként gomolyfelhő-képződéssel. A hajnali órákban 11–17, délután 27–32 fok közötti értékek várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, így ismét erősödik a melegedés - írja a Köpönyeg.

