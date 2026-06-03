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Döbbenetes felvételek: a csatornák sem bírták a hatalmas esőt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:40
zivataridőjárás
Hömpölygött a víz Nagykanizsa utcáin. 10-15 centiméteres víz állt az utakon.

A heves zivatar percek alatt káoszt okozott több zalai településen. A közösségi oldalakat elárasztották azok a fotók és videók, amelyek megmutatják, milyen pusztítást végzett a hirtelen lezúduló csapadék Nagykanizsán és környékén.

Hömpölygött a víz Nagykanizsa utcáin.
Hömpölygött a víz Nagykanizsa utcáin. Fotó:  Pexels

Az egyik felvételen döbbenetes jelenet látható: egy nagykanizsai bevásárlóközpont parkolójában gejzírként tört fel a víz egy csatornából. Egy másik képen pedig az látszik, hogy a Nagybakónak felé vezető utat vastag sártenger borította el.

Becsehelyen már 40 milliméter eső hullott, a helyiek szerint több helyen rövid idő alatt megteltek a vízelvezetők – írja a ZAOL. – Nagykanizsán, a Városkapu 17. szám közelében a csatornarendszer nem bírta a terhelést. Az úttesten mindkét sávban 10-15 centiméter magasan áll a víz.

 

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