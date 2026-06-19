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Idén is rengeteg rászoruló család nyaralását biztosítja a Pro Filii Alapítvány

Idén is rengeteg rászoruló család nyaralását biztosítja a Pro Filii Alapítvány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mészáros csoport
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 18:21
pro filii alapítványcsalád
Közel kétezer fő nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet a támogatásnak köszönhetően.

A társadalmi felelősségvállalás a cégcsoport alappillére – jelentette ki Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója a térítésmentes nyári üdültetési programmal kapcsolatban a Hotel Eger & Park szállodában tartott sajtótájékoztatón. A Pro Filii Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, hogy hisznek abban, hogy a valódi értékteremtés a kézzel fogható cselekedettel kezdődik. Nehéz megmondani, hogy melyik a számukra legkedvesebb támogatási programjuk, mert mindegyik közel áll a szívükhöz. A munkájuk szépsége és egyben nehézsége az, hogy személyesen találkoznak a támogatottakkal és nehéz sorsokkal – tette hozzá.

A Pro Filii Alapítvány idén hetedik alkalommal szervezi meg térítésmentes nyári üdültetési programját, amelynek keretében közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet. Mészáros csoport, 2026.06.19. Hotel Eger & Park, JÓVÁHAGYOTT FOTÓK - nevek a fájlnévben. rászoruló
Rászoruló családokat üdültet a Pro Filii Alapítvány Fotó: Mediaworks

A térítésmentes nyári üdültetési program keretében – amelyet idén a hetedik alkalommal szerveznek meg – közel 2000 fő nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet a Hotel Eger & Parkban, a ceglédi Hotel Aquarellben, a közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező zalakarosi Hunguest Hotel Freyában, valamint a Balatontourist Füred Kemping & Üdülőfaluban. A program 150 millió forintos költségét a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány biztosítja. A június végétől augusztus végéig tartó program lehetővé teszi, hogy a családok öt napos turnusokban, félpanziós ellátással kapcsolódhatnak ki.

Kelemen Krisztina felhívta a figyelmet, hogy évek óta támogatnak a civil és nonprofit szervezeteket, több kórházat, rászoruló családokat, súlyos egészségügyi problémával küzdő felnőtteket és gyermekeket. Széles a támogatásaik palettája, és ott vannak mindenhol, ahol csak lehetőségük van – tette hozzá.

Azonban ez a üdültetési program azért is különleges, mivel „fantasztikusan jó érzés látni a boldog szülőket és gyermekeket és hallgatni az élménybeszámolóikat

– emelte ki az alapítvány kuratóriumi tagja.

A Pro Filii Alapítvány idén hetedik alkalommal szervezi meg térítésmentes nyári üdültetési programját, amelynek keretében közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet. Mészáros csoport, 2026.06.19. Hotel Eger & Park, JÓVÁHAGYOTT FOTÓK - nevek a fájlnévben.
Fotó: Mediaworks

Fontos látni, hogy azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, illetve azok, akik nagycsaládban több gyermeket nevelnek, nap mint nap komoly kihívásokkal néznek szembe. Bár a szülők megpróbálnak az erőforrásaikból megfelelően gazdálkodni, azért számukra nem magától értetődő a lehetőség, hogy meg tudnak valósítani egy hosszabb nyaralást – hívta fel a figyelmet Kelemen Krisztina. Rámutatott: éppen ezért hiánypótló és szükségszerű a Pro Filii Alapítvány üdültetési programja, amelynek köszönhetően az elmúlt években közel 15 ezer fő egyszülős és nagycsaládos részesülhetett ingyenes üdültetésben a Pro Filii Alapítvány támogatásával.Az idei nyáron pedig közel kétezer fő üdültetését biztosítják teljes körűen, amely mintegy 150 millió forintba kerül, Az elmúlt éveket is beleszámítva több mint 1 milliárd forintot biztosított az alapítvány a rászoruló családok nyaraltatására – ismertette.

Bízunk benne, hogy ez a néhány napos üdülés kellemes élmény lesz a családoknak

– hangsúlyozta Kelemen Krisztina.

Az alapítvány kuratóriumi tagjának felszólalása után bemutattak egy kisfilmet, amelyben a korábbi támogatott családok mondták el, hogy milyen sokat jelentett számukra, hogy közösen nyaralhattak, mivel maguktól nem tudják, hogy mikor tehették volna meg.

Észre kell venni, ha segítségre van szükség

A segítségnek megvannak a maga lépései. Az első, hogy észrevegyük, hogy hol van szükség a segítségre – jelentette ki Nagy Anna. Az Egyszülős Központ alapítója és vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyszülős családok problémája sokszor elsikkad a mai médiazajban. Elmondása szerint Magyarországon elég sok ilyen család van, több mint 340 ezer esetben csak az édesanya, míg nagyjából 60 ezer esetben csak az édesapa van a gyermekek mellett. 

Nagyjából félmillió gyermeket egyetlen szülő nevel

– emelte ki, hozzátéve, hogy ezért is fontos, hogy észrevegyük őket, mert egy nagy társadalmi csoportról van szó. Ha ez megvan, akkor második lépésként azt kell kitalálni, hogyan lehet segíteni – mutatott rá. 

A Pro Filii Alapítvány idén hetedik alkalommal szervezi meg térítésmentes nyári üdültetési programját, amelynek keretében közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet. Mészáros csoport, 2026.06.19. Hotel Eger & Park, JÓVÁHAGYOTT FOTÓK - nevek a fájlnévben.
Fotó: Mediaworks

Az Egyszülős Központ alapítója és vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy meglepően sok gyerek válaszolja azt, nem tudja, mit fog csinálni, vagy azt, hogy semmit, amikor az iskola végeztével a nyári terveiről kérdezik. Nagyon sok családban nincs lehetőség arra, hogy a gyermekeknek élményei lehessenek, azonban egy olyan gyerek sincs, aki ne érdemelné meg, hogy élményeket szerezzen.

Ez a program jóval többet jelent öt együtt együtt töltött napnál: az itt megélt élmények, a nyugalom és a feltöltődés még hosszú időn át erőt adnak a családoknak a mindennapokban – mutatott rá Nagy Anna. jelezte: nehéz egyedül nevelni a gyerekeket, kell a kikapcsolódás és pihenés a szülőnek is. ”Köszönjük a Pro Filii Alapítványnak, mert ezzel a programmal lehetőség van arra, hogy a gyerekek ne azt mondják az iskola utolsó napján, hogy nem csinálnak semmit a nyáron” – tette hozzá.

Lehet majd mesélni az unokáknak

Holnap lesz a 18. Kárpát-medencei életmesei pályázat díjátadója, ami azért fontos, mert az életmesék általában olyan történeteket mondanak el, amelyek mélyen az emlékezetünkbe vésődtek. Vannak események, amelyeket a nagyszülők mesélnek el 40-50 évvel később – vélekedett Herbert Gábor. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke rámutatott, hogy most egy nagycsaládos üdülési lehetőség kezdetén vagyunk, aminek köszönhetően sokan tudnak majd nyaralni.

A Pro Filii Alapítvány idén hetedik alkalommal szervezi meg térítésmentes nyári üdültetési programját, amelynek keretében közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet. Mészáros csoport, 2026.06.19. Hotel Eger & Park, JÓVÁHAGYOTT FOTÓK - nevek a fájlnévben.
Fotó: Mediaworks

„Ez a lehetőség azért is különleges, mert az édesanyák felmentést kapnak a konyhai munka aló, az édesapák pedig minőségi időt tölthetnek gyermekeikkel” – hangsúlyozta a NOE elnöke. Szerinte ennek a támogatásnak köszönhetően olyan helyzetben tudják egymást megismerni a családok, amire talán eddig nem volt lehetőségük.

A programban résztvevő gyerekeknek üzenve – és visszautalva a bevezetőjére – elmondta, hogy most kezdődik számukra az, amit majd az unokáiknak is mesélhetnek.

Élvezik a nyaralást a családok

A sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló szállodában betekintést nyerhettünk a támogatott családok üdülésébe is, ugyanis már a helyszínen nyaralt egy támogatott egyszülős család és egy nagycsalád is. A szállodai szobájuk bemutatása után jöhetett a gyermekek által valószínűleg legjobban kedvelt program: egy kis fürdőzés. 

Ugyanis a támogatott családok a szállodában töltött idejük alatt használhatják azok wellness részlegét is, így a gyerekek önfeledten tudnak fürdőzni. A gyermekekről és szüleikről készült képek is bizonyítják, hogy valóban felejthetetlen élményt ad a családoknak ez a program.

A Pro Filii Alapítvány idén hetedik alkalommal szervezi meg térítésmentes nyári üdültetési programját, amelynek keretében közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet. Mészáros csoport, 2026.06.19. Hotel Eger & Park, JÓVÁHAGYOTT FOTÓK - nevek a fájlnévben.
Fotó: Mediaworks

 

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