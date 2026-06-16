Megszüntették Hajdu János szolgálati jogviszonyát

A minap érkezett a hír, hogy felmentéssel megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát Sulyok Tamás köztársasági elnök. A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára döntött arról, az altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát június 15-ei hatállyal megszünteti - szemlézte a Magyar Nemzet.
Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói tisztségéből, ugyancsak a belügyminiszter javaslatára, már május 27-ei hatállyal felmentette Magyar Péter miniszterelnök.
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