A minap érkezett a hír, hogy felmentéssel megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát Sulyok Tamás köztársasági elnök. A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára döntött arról, az altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát június 15-ei hatállyal megszünteti - szemlézte a Magyar Nemzet.

Hajdu János / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Megszüntették Hajdu János szolgálati jogviszonyát

Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói tisztségéből, ugyancsak a belügyminiszter javaslatára, már május 27-ei hatállyal felmentette Magyar Péter miniszterelnök.