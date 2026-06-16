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Megszüntették Hajdu János szolgálati jogviszonyát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 09:05 / FRISSÍTÉS: 2026. június 16. 09:05
Hajdu Jánosmegszüntetés
Már májusban felmentették a posztjáról.
Bors
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A minap érkezett a hír, hogy felmentéssel megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát Sulyok Tamás köztársasági elnök. A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára döntött arról, az altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát június 15-ei hatállyal megszünteti - szemlézte a Magyar Nemzet.

Hajdu János / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Megszüntették Hajdu János szolgálati jogviszonyát

Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói tisztségéből, ugyancsak a belügyminiszter javaslatára, már május 27-ei hatállyal felmentette Magyar Péter miniszterelnök.

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