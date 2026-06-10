Brutális földrengés történt, rengeteg a halálos áldozat

A legutóbbi hírek szerint már 37 holttestet találtak a Fülöp-szigetek déli részén, ahol hétfőn az elmúlt évtizedek egyik legerősebb földrengése pusztított. A 7, 8 földmozgásban csaknem 500-an megsérültek és több mint 20 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A mentőcsapatok kedden egész nap az összeomlott és súlyosan megrongálódott épületekben kutattak túlélők után: a keresésben kutyás egységek is részt vettek.

Az elmúlt évtizedek egyik legerősebb földrengése pusztított a Fülöp-szigeteken / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Továbbra is túlélők után kutatnak a pusztító földrengés után

A rengés központja Mindanao térségében volt, a Fülöp-szigetek második legnépesebb szigetén, ahol sokan a cunamitól tartottak, ezért menekültek el az otthonaikból. A földrengést követően több helyen megemelkedett a tenger szintje, egyes partvidékeken egy méternél is magasabb hullámok voltak. Az egyik legforgalmasabb kikötővárosban volt a legnagyobb a pusztítás, itt legalább 13 ember halt meg azért, mert több épület is összeomlott, a törmelék pedig agyonnyomta őket.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Sarangani tartományban földcsuszamlás temetett maga alá több házat is, itt legalább tizennyolc holttestet találtak a keresőcsapatok. A mentők továbbra is versenyt futnak az idővel, mialatt az eltűntek hozzátartozói egy ideiglenesen felállított sátorban várják a híreket a szeretteikről - mondták el a Tényekben.