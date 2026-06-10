Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális földrengés történt, rengeteg a halálos áldozat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 06:40
földrengésFülöp-szigetek
Az elmúlt évtizedek egyik legerősebb földrengése pusztított.
Bors
A szerző cikkei

A legutóbbi hírek szerint már 37 holttestet találtak a Fülöp-szigetek déli részén, ahol hétfőn az elmúlt évtizedek egyik legerősebb földrengése pusztított. A 7, 8 földmozgásban csaknem 500-an megsérültek és több mint 20 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A mentőcsapatok kedden egész nap az összeomlott és súlyosan megrongálódott épületekben kutattak túlélők után: a keresésben kutyás egységek is részt vettek.

Földrengés
Az elmúlt évtizedek egyik legerősebb földrengése pusztított a Fülöp-szigeteken / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Továbbra is túlélők után kutatnak a pusztító földrengés után

A rengés központja Mindanao térségében volt, a Fülöp-szigetek második legnépesebb szigetén, ahol sokan a cunamitól tartottak, ezért menekültek el az otthonaikból. A földrengést követően több helyen megemelkedett a tenger szintje, egyes partvidékeken egy méternél is magasabb hullámok voltak. Az egyik legforgalmasabb kikötővárosban volt a legnagyobb a pusztítás, itt legalább 13 ember halt meg azért, mert több épület is összeomlott, a törmelék pedig agyonnyomta őket. 

Sarangani tartományban földcsuszamlás temetett maga alá több házat is, itt legalább tizennyolc holttestet találtak a keresőcsapatok. A mentők továbbra is versenyt futnak az idővel, mialatt az eltűntek hozzátartozói egy ideiglenesen felállított sátorban várják a híreket a szeretteikről - mondták el a Tényekben.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu