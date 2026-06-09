Mennyit és hogyan kell adózni a diákmunka után? Íme a hatóság válasza!

Szülői engedéllyel már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is dolgozhatnak nyáron. A munkavállaláshoz személyi és diákigazolvány, lakcím-, TAJ-kártya, valamint adóazonosító jel szükséges. De vajon mennyit kell adózni a diákmunka után? Itt a NAV válasza!

Már a diákmunka kiválasztásakor sem árt néhány dologra odafigyelni Fotó: Mozsár Eszter Mediaworks archívum/Zalai Hírlap

Mielőtt munkába állna egy diák, erre érdemes figyelnie

A leendő munkaadót a megállapodás előtt érdemes ellenőrizni a NAV honlapján az Adatbázisok rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek ugyanis komoly kockázatot jelentenek. Fontos alapszabály még, hogy csak szerződéssel dolgozzanak a diákok, a munkaszerződés pedig tartalmazza a munkavégzés helyét, idejét, jellegét (teljes vagy részmunkaidő), az alapbér összegét és a munkakör leírását is. Ha pedig egy iskolaszövetkezettel köt egy diák szerződést, akkor abban benne kell lennie, hogy mit kell pontosan csinálni az adott munkahelyen, mennyi lesz a fizetés, melyik nap fizetnek és hogyan fog kommunikálni egymással a diák és a diákszövetkezet. Alapszabály továbbá, hogy az egyenlő bánásmód - egyenlő munkáért egyenlő bér - elvének a diákoknál is érvényesülnie kell, vagyis nem kereshetnek kevesebbet, mint egy normál munkavállaló.

Hogyan alakul idén a diákmunka adózása?

A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely idén havi bruttó 715.765 forintig biztosít teljes személyijövedelemadó-mentességet. Ez havonta akár 107 365 forint adómegtakarítást jelenthet. A kedvezményt a diáknak nem kell külön kérnie, azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a jogosultsági hónapokban, egészen a 25. születésnap hónapjáig - írja a NAV. Viszont, ha a diák elmúlt 25 éves, vagy a jövedelme meghaladja a mentesség határát, az adózás a foglalkoztatási formától függően a következőképp alakul: