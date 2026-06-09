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Mennyit és hogyan kell adózni a diákmunka után? Íme a hatóság válasza!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diákmunka
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 15:35
adózásNAV
Hamarosan kezdetét veszi a nyári szünet, mikor is sok tanuló vállal majd valamilyen munkát. Mutatjuk, melyik munkakörben mennyit lehet keresni, és mennyit kell a diákmunka után adózni.
Bors
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Szülői engedéllyel már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is dolgozhatnak nyáron. A munkavállaláshoz személyi és diákigazolvány, lakcím-, TAJ-kártya, valamint adóazonosító jel szükséges. De vajon mennyit kell adózni a diákmunka után? Itt a NAV válasza!

Harosan kezdetét veszi a diákmunka főszezonja.
Már a diákmunka kiválasztásakor sem árt néhány dologra odafigyelni Fotó: Mozsár Eszter Mediaworks archívum/Zalai Hírlap

Mielőtt munkába állna egy diák, erre érdemes figyelnie

A leendő munkaadót a megállapodás előtt érdemes ellenőrizni a NAV honlapján az Adatbázisok rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek ugyanis komoly kockázatot jelentenek. Fontos alapszabály még, hogy csak szerződéssel dolgozzanak a diákok, a munkaszerződés pedig tartalmazza a munkavégzés helyét, idejét, jellegét (teljes vagy részmunkaidő), az alapbér összegét és a munkakör leírását is. Ha pedig egy iskolaszövetkezettel köt egy diák szerződést, akkor abban benne kell lennie, hogy mit kell pontosan csinálni az adott munkahelyen, mennyi lesz a fizetés, melyik nap fizetnek és hogyan fog kommunikálni egymással a diák és a diákszövetkezet. Alapszabály továbbá, hogy az egyenlő bánásmód - egyenlő munkáért egyenlő bér - elvének a diákoknál is érvényesülnie kell, vagyis nem kereshetnek kevesebbet, mint egy normál munkavállaló.

Hogyan alakul idén a diákmunka adózása?

A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely idén havi bruttó 715.765 forintig biztosít teljes személyijövedelemadó-mentességet. Ez havonta akár 107 365 forint adómegtakarítást jelenthet. A kedvezményt a diáknak nem kell külön kérnie, azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a jogosultsági hónapokban, egészen a 25. születésnap hónapjáig - írja a NAV. Viszont, ha a diák elmúlt 25 éves, vagy a jövedelme meghaladja a mentesség határát, az adózás a foglalkoztatási formától függően a következőképp alakul:

  • Iskolaszövetkezeten keresztül végzett diákmunka: 25 év alatt teljesen köztehermentes a megadott összeghatárig. 25 év felett a bruttó bérből mindössze 15% szja-t vonnak le, járulékokat nem kell fizetni.
  • Munkaviszony: írásbeli munkaszerződés szükséges hozzá. A jövedelemből 15% szja-t és 18,5% tb-járulékot vonnak le (25 év alattiaknak az szja-mentesség itt is jár a keretig). 
  • Megbízási szerződés: a jövedelmet 15% szja terheli (25 év alatt a keretig mentesség jár). A 18,5%-os tb-járulékot itt csak akkor kell megfizetni, ha a havi jövedelem eléri a 96.840 forintot.
  • Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi- vagy idénymunka): járulékot nem kell fizetni, és a napi mentesített keretösszegig a diák adómentesen kapja meg a bérét. Ha a napi bér meghaladja a mentesített keretösszeget (napi 19.305 forint, szakképzettséget igénylő munkakörnél pedig napi 22.308 forint), akkor a keret feletti részre 15% szja-t kell fizetni. Ha a diák 25 év alatti, a havi bruttó 715.765 forintos határig ez a rész is szja-mentes.
  • Filmipari statiszta és háztartási munka (korrepetálás, takarítás, gyermekfelügyelet): teljesen köztehermentes, sem adót, sem járulékot nem kell fizetni belőle, és szja-bevallási kötelezettség sincs.

Mennyit lehet idén diákmunkával keresni?

A kötelező legkisebb munkabérek emelkedésével a diákok legalacsonyabb alapbére is nőtt. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbér bruttó 322.800 Ft, a középfokú végzettséget igénylő garantált bérminimum pedig bruttó 373.200 Ft.

Havibér (bruttó)HetibérNapibérÓrabér
322.800 Ft74.210 Ft14.850 Ft1856 Ft
373.200 Ft85.800 Ft17.160 Ft2145 Ft
Ezek a minimum összegek, aminél többet is lehet keresni, munkakörtől függően.

A Profession.hu és a Minddiák adatai alapján idén a diákmunkák órabérei jellemzően 2100 forinttól indulnak, és a szakképzettségtől függően akár a 4000 forintot is meghaladhatják. A legkevesebbet a fizikai segédmunkákkal, árufeltöltéssel és alapvető pénztárosi feladatokkal lehet keresni (2100–2500 Ft/óra). Az adminisztratív, vendéglátós, logisztikai és ügyfélszolgálati pozíciók órabérei már 2200–3000 Ft között mozognak. A legjobban fizetett területek a szakmai gyakornoki munkák: a HR, a pénzügy, valamint a mérnöki feladatok (CAD-asszisztens) 2300 és 3500 Ft közötti órabért kínálnak. A csúcsot az IT és a szoftverfejlesztés jelenti, ahol a bérek 2800 Ft-ról indulnak, és gyakran a 4000 Ft-ot is meghaladják. A fizetések várostól és speciális feladatkörtől is függenek.

 

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