Mennyit és hogyan kell adózni a diákmunka után? Íme a hatóság válasza!

Szülői engedéllyel már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is dolgozhatnak nyáron. A munkavállaláshoz személyi és diákigazolvány, lakcím-, TAJ-kártya, valamint adóazonosító jel szükséges. De vajon mennyit kell adózni a diákmunka után? Itt a NAV válasza!
A leendő munkaadót a megállapodás előtt érdemes ellenőrizni a NAV honlapján az Adatbázisok rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek ugyanis komoly kockázatot jelentenek. Fontos alapszabály még, hogy csak szerződéssel dolgozzanak a diákok, a munkaszerződés pedig tartalmazza a munkavégzés helyét, idejét, jellegét (teljes vagy részmunkaidő), az alapbér összegét és a munkakör leírását is. Ha pedig egy iskolaszövetkezettel köt egy diák szerződést, akkor abban benne kell lennie, hogy mit kell pontosan csinálni az adott munkahelyen, mennyi lesz a fizetés, melyik nap fizetnek és hogyan fog kommunikálni egymással a diák és a diákszövetkezet. Alapszabály továbbá, hogy az egyenlő bánásmód - egyenlő munkáért egyenlő bér - elvének a diákoknál is érvényesülnie kell, vagyis nem kereshetnek kevesebbet, mint egy normál munkavállaló.
A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely idén havi bruttó 715.765 forintig biztosít teljes személyijövedelemadó-mentességet. Ez havonta akár 107 365 forint adómegtakarítást jelenthet. A kedvezményt a diáknak nem kell külön kérnie, azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a jogosultsági hónapokban, egészen a 25. születésnap hónapjáig - írja a NAV. Viszont, ha a diák elmúlt 25 éves, vagy a jövedelme meghaladja a mentesség határát, az adózás a foglalkoztatási formától függően a következőképp alakul:
A kötelező legkisebb munkabérek emelkedésével a diákok legalacsonyabb alapbére is nőtt. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbér bruttó 322.800 Ft, a középfokú végzettséget igénylő garantált bérminimum pedig bruttó 373.200 Ft.
|Havibér (bruttó)
|Hetibér
|Napibér
|Órabér
|322.800 Ft
|74.210 Ft
|14.850 Ft
|1856 Ft
|373.200 Ft
|85.800 Ft
|17.160 Ft
|2145 Ft
|Ezek a minimum összegek, aminél többet is lehet keresni, munkakörtől függően.
A Profession.hu és a Minddiák adatai alapján idén a diákmunkák órabérei jellemzően 2100 forinttól indulnak, és a szakképzettségtől függően akár a 4000 forintot is meghaladhatják. A legkevesebbet a fizikai segédmunkákkal, árufeltöltéssel és alapvető pénztárosi feladatokkal lehet keresni (2100–2500 Ft/óra). Az adminisztratív, vendéglátós, logisztikai és ügyfélszolgálati pozíciók órabérei már 2200–3000 Ft között mozognak. A legjobban fizetett területek a szakmai gyakornoki munkák: a HR, a pénzügy, valamint a mérnöki feladatok (CAD-asszisztens) 2300 és 3500 Ft közötti órabért kínálnak. A csúcsot az IT és a szoftverfejlesztés jelenti, ahol a bérek 2800 Ft-ról indulnak, és gyakran a 4000 Ft-ot is meghaladják. A fizetések várostól és speciális feladatkörtől is függenek.
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