Autós nyaralás Európában - így kerülhetők el a magas büntetések

Vannak olyan közlekedési szabályok, amiket minden országban be kell tartani, és vannak olyan speciális szabályok, amiket csak egy-egy régióban. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat, hogy segítsünk elkerülni a magas büntetéseket az autóval nyaralni indulóknak.

Autós nyaralás Európában: miért jár büntetés? Te tudod, mire kell figyelni, ha vezetsz külföldön? / Fotó: Studio Romantic /Shutterstock

Van, ami minden országban kötelező

A közúti közlekedésre és közlekedésbiztonságra vonatkozóan ugyan nincs egységes uniós szabályozás, de léteznek olyan szabályok, amiket mindegyik uniós országban alkalmazni kell. Ezek a következők:

minden járműben kötelező becsatolni a biztonsági övet, a turista buszokat és a minibuszokat is ideértve;

a gyermekek számára megfelelő gyermekbiztonsági rendszerekről kell gondoskodni a személy- és tehergépkocsikban (és lehetőség szerint más járművekben is);

tilos vezetés közben kihangosító, illetve hangvezérlés nélkül mobiltelefont használni.

Van, amiért csak egy-egy tagállamban jár magas büntetés

Az uniós országok által alkalmazott szabályok több területen is eltérhetnek egymástól. Például

a megengedett legmagasabb véralkoholszint,

a különböző típusú utakra és a különböző típusú járművekre vonatkozó sebességkorlátozások,

a gépkocsik és a kerékpárok kötelező biztonsági berendezései,

vagy a nappali menetjelző lámpák használata.

Ezért is fontos, hogy mielőtt bárki útra kel, tájékozódjon arról, milyen szabályok vannak hatályban azokban az uniós országokban, amiken áthalad.

Ezekre figyeljen az, aki autóval indul útnak valamelyik európai országba

Ország Görögország Horvátország Olaszország Ausztria Mobiltelefon Kézben tartva tilos. Csak tartóban rögzített, vezetékes vagy vezeték nélküli kihangosítóval használható. Kézben tartva tilos. Kihangosítóval szabad a használata. Sebességhatár (személyautó) Lakott területen: 50 km/h Lakott területen kívül: 90 km/h Autóúton: 110 km/h Autópályán: 130 km/h Lakott területen: 50 km/h Lakott területen kívül: 90 km/h Autóúton: 110 km/h Autópályán: 130 km/h (24 év alattiaknak 120 km/h) Lakott területen: 50 km/h Lakott területen kívül: 90 km/h Autóúton: 110 km/h Autópályán: 130 km/h (kezdő sofőröknek 100 km/h) Lakott területen: 50 km/h Lakott területen kívül: 100 km/h Autóúton: 100 km/h Autópályán: 130 km/h Alkohol 0,2 mg/ml: kezdő, hivatásos sofőrök, motorosok 0,5 mg/ml: minden egyéb járművezető 0,0 mg/ml: kezdő (24 év alatt) és hivatásos járművezetők 0,5 mg/ml: gyakorlott járművezetők 0,0 mg/ml: kezdő (3 évnél frissebb jogsi) és hivatásos sofőrök 0,5 mg/ml: gyakorlott járművezetők 0,1 mg/ml: kezdő és hivatásos járművezetők < 0,5 mg/ml: gyakorlott járművezetők (0,8 felett azonnali bevonás) Egyéb szabályok Kötelező felszerelés: elakadásjelző háromszög, elsősegélycsomag, tűzoltókészülék Lámpa: motorosoknak mindig, autóknak a téli időszámítás alatt nappal is kötelező. Kötelező felszerelés: elsősegélyláda, háromszög, láthatósági mellény, izzókészlet, kerékpárosoknak éjszaka láthatósági mellény Lámpa: a tompított fényszóró/nappali menetfény használata lakott területen kívül nappal is kötelező. Kötelező felszerelés: fényvisszaverő mellény, elakadásjelző háromszög Lámpa: motorosoknak nappal is kötelező. Kötelező felszerelés: elsősegélyláda, elakadásjelző háromszög, fényvisszaverő mellény (minden utasnak, aki kiszáll az autóból)

A többi országra vonatkozó egyedi szabályokat itt lehet megtalálni.

Sok helyen a belvárosba sem lehet csak úgy behajtani

Az európai nagyvárosok egyre szigorúbb eszközökkel küzdenek a zaj- és légszennyezés ellen. A cél az életminőség javítása és a forgalom csökkentése, de a tájékozatlan autósok számára a belvárosi behajtás könnyen több száz eurós bírsággá válhat - hívja fel a figyelmet az Európai Fogyasztói Központ. Horvátországban, Dubrovnikban például 2025 közepe óta az óváros forgalomcsillapított övezetnek számít. Március és november között a behajtáshoz előzetes online regisztráció szükséges a turistáknak is. Ennek hiányában a magánszemélyekre 260 eurós (93 ezer forint) bírságot szabhatnak ki alkalmanként. Brüsszelben, Antwerpenben és Gentben pedig alacsony kibocsátású övezetek (LEZ) működnek, ahol szintén kötelező az előzetes online regisztráció. Londonban a dugódíj megfizetése elengedhetetlen a büntetések elkerüléséhez, Olaszországban pedig napijegy-alapú rendszerek, illetve korlátozott forgalmú zónák (ZTL) szabályozzák a belvárosi közlekedést.