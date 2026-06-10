Autós nyaralás Európában - így kerülhetők el a magas büntetések

Vannak olyan közlekedési szabályok, amiket minden országban be kell tartani, és vannak olyan speciális szabályok, amiket csak egy-egy régióban. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat, hogy segítsünk elkerülni a magas büntetéseket az autóval nyaralni indulóknak.
A közúti közlekedésre és közlekedésbiztonságra vonatkozóan ugyan nincs egységes uniós szabályozás, de léteznek olyan szabályok, amiket mindegyik uniós országban alkalmazni kell. Ezek a következők:
Az uniós országok által alkalmazott szabályok több területen is eltérhetnek egymástól. Például
Ezért is fontos, hogy mielőtt bárki útra kel, tájékozódjon arról, milyen szabályok vannak hatályban azokban az uniós országokban, amiken áthalad.
Ország
Görögország
Horvátország
Olaszország
Ausztria
|Mobiltelefon
|Kézben tartva tilos. Csak tartóban rögzített, vezetékes vagy vezeték nélküli kihangosítóval használható.
|Kézben tartva tilos. Kihangosítóval szabad a használata.
|Sebességhatár (személyautó)
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h (24 év alattiaknak 120 km/h)
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 90 km/h
Autóúton: 110 km/h
Autópályán: 130 km/h (kezdő sofőröknek 100 km/h)
Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül: 100 km/h
Autóúton: 100 km/h
Autópályán: 130 km/h
|Alkohol
0,2 mg/ml: kezdő, hivatásos sofőrök, motorosok
0,5 mg/ml: minden egyéb járművezető
0,0 mg/ml: kezdő (24 év alatt) és hivatásos járművezetők
0,5 mg/ml: gyakorlott járművezetők
0,0 mg/ml: kezdő (3 évnél frissebb jogsi) és hivatásos sofőrök
0,5 mg/ml: gyakorlott járművezetők
0,1 mg/ml: kezdő és hivatásos járművezetők
< 0,5 mg/ml: gyakorlott járművezetők (0,8 felett azonnali bevonás)
|Egyéb szabályok
|Kötelező felszerelés: elakadásjelző háromszög, elsősegélycsomag, tűzoltókészülék
Lámpa: motorosoknak mindig, autóknak a téli időszámítás alatt nappal is kötelező.
Kötelező felszerelés: elsősegélyláda, háromszög, láthatósági mellény, izzókészlet, kerékpárosoknak éjszaka láthatósági mellény
Lámpa: a tompított fényszóró/nappali menetfény használata lakott területen kívül nappal is kötelező.
Kötelező felszerelés: fényvisszaverő mellény, elakadásjelző háromszög
Lámpa: motorosoknak nappal is kötelező.
Kötelező felszerelés: elsősegélyláda, elakadásjelző háromszög, fényvisszaverő mellény (minden utasnak, aki kiszáll az autóból)
A többi országra vonatkozó egyedi szabályokat itt lehet megtalálni.
Az európai nagyvárosok egyre szigorúbb eszközökkel küzdenek a zaj- és légszennyezés ellen. A cél az életminőség javítása és a forgalom csökkentése, de a tájékozatlan autósok számára a belvárosi behajtás könnyen több száz eurós bírsággá válhat - hívja fel a figyelmet az Európai Fogyasztói Központ. Horvátországban, Dubrovnikban például 2025 közepe óta az óváros forgalomcsillapított övezetnek számít. Március és november között a behajtáshoz előzetes online regisztráció szükséges a turistáknak is. Ennek hiányában a magánszemélyekre 260 eurós (93 ezer forint) bírságot szabhatnak ki alkalmanként. Brüsszelben, Antwerpenben és Gentben pedig alacsony kibocsátású övezetek (LEZ) működnek, ahol szintén kötelező az előzetes online regisztráció. Londonban a dugódíj megfizetése elengedhetetlen a büntetések elkerüléséhez, Olaszországban pedig napijegy-alapú rendszerek, illetve korlátozott forgalmú zónák (ZTL) szabályozzák a belvárosi közlekedést.
Június 1-jétől új rendelet érvényes az olasz autópályákon: a sofőrök részben vagy teljesen visszaigényelhetik az útdíjat, ha az útfelújítások miatt komolyabb késést halmoznak fel. A kompenzáció kizárólag a tervezett karbantartások okozta, a normál menetidőt lényegesen meghaladó dugókra vonatkozik. Nem jár viszont pénzvisszafizetés a balesetek, demonstrációk, szélsőséges időjárás vagy a váratlan vészhelyzeti munkálatok miatti torlódások után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.