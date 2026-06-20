Botrány Dunabogdányban: 250 piknikező gyerek mellett tartottak temetési szertartást a strandnál

Az elmúlt időszakban több vízbe szórásos temetés is volt a dunabogdányi partszakaszon, ami okkal kelt zavart a polgárok körében, de annyira groteszk volt, ami pénteken történt, hogy az túlment az eddigieken – írta a település polgármestere, Liebhardt András.
„Ezzel a nem hagyományos környezetben történő üzletszerű temetkezés jelent meg a községünkben, hangfalakkal, székekkel, kenetteljes szertartással, egy forgalmas, most már a nyári vizi sportokat is éltető helyszínen. Mindez ugyan a 100 méteres védőtávolság mellett a strandunk alatt történt, de az átmeneti sátorozásra kijelölt helyen és úgy, hogy a közvetlen közelben épp 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívást is kaptunk a faluból is, közbotránkozás kísérte a szertartást.”
Utána arról írt, hogy milyen fontos a helyieknek a Duna, akik főtér híján közösségi térként tekintenek a partra, és szerinte a szórásos temetéseket a közösség idegenszerűnek, provokatívnak és a körülményeit illetően az elhunytra nézve is kegyeletsértőnek tartja. Ő nem engedné ki a maradványokat a temető falai közül, mert ez illegális temetési szertartásokhoz vezethet, de rendeletben ezt nem tudja korlátozni.
A szórásos temetésnek komoly szabályai vannak, azt csak legálisan, temetkezési vállalkozó bevonásával lehet végezni, a terület kezelőjének, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak az engedélyével. A polgármester azt írta, mindent megtesz majd, hogy ne lehessen vízbeszórásos temetés Dunabogdányban, vagy ha elkerülhetetlen, akkor messze a lakott területtől, a községtől délre legyen erre kijelölt partszakasz. Egyeztetett a vízügy igazgatójával, hogy kinek, mikor és hova adtak engedélyt, és a lehető legnagyobb korlátozásokról is tárgyaltak.
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