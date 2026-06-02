Riasztást adtak ki: Árvízveszély fenyegeti Székelyföldet

Árvízveszély miatt adtak ki riasztást Székelyföldön

Elsőfokú (sárga jelzés) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére - írta a Maszol az Agerpres-re hivatkozva.

A hidrológusok előrejelzése szerint szerda reggel 10 órára az elsőfokú készültségi szintet is meghaladhatja a vízszint. A készültség a következő folyók vízgyűjtő területén érvényes (zárójelben az érintett megyék): Iza, Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Maros (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód), Kis-Küküllő (Hargita, Maros és Fehér), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér).

A folyók vízgyűjtő területét is érinti a riasztás

Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén (szintén zárójelben az érintett megyék): Zsil (Gorj), Gilort (Gorj), Feketeügy (Kovászna és Brassó), Barca (Brassó), Olt (Brassó, Szeben, Vâlcea és Argeş), Olteţ (Gorj és Vâlcea), Argeş, Dâmboviţa (Argeş és Dâmboviţa), Ialomiţa (Dâmboviţa, Prahova és Ilfov), Prahova (Prahova és Ialomiţa), Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova), Râmnicu Sărat (Vrancea és Buzău), Putna (Vrancea), Bârlad (Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bákó, Vrancea és Galac), Szeret (Galac), Jijia (Botoşani és Iaşi), Prut (Vaslui és Galac) - olvasható a Maszol.ro cikkében.