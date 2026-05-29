Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Százmillió forinttal segít a Pro Filii Alapítvány a második negyedévben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pro filii alapítvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 14:10 / FRISSÍTÉS: 2026. május 29. 14:12
támogatáscsalád
A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezete folytatja pályázati keretek között zajló programját. A kuratórium döntése értelmében végül 31 pályázó részesült mintegy 100.000.000 forint dotációban.
Bors
A szerző cikkei

A Pro Filii Alapítvány továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, beteg gyermekeket, magánszemélyeket segíti, továbbá támogatja az olyan civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők szociális és egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. A tárgyidőszakban a civil és nonprofit szervezetek közül 9 pályázat közel 53 millió forintot, míg 22 magánszemély több mint 47 millió forint össztámogatást kapott.

2026.03.24 Mészáros Csoport/ Pro Filii Alapítvány Támogatás Edelényi Koch Róbert Kórháznak Várkonyi Andrea
Százmillió forinttal segít a Pro Filii Alapítvány a második negyedévben / Fotó: Máté Krisztián

Százmillió forinttal segít a Pro Filii Alapítvány a második negyedévben

Az alapítvány többek között több agyi bénulással élő gyermek intenzív terápiájához, West-szindrómás koraszülött gyermek komplex mozgásszervi és neuromotoros rehabilitációjához, CTNNB1-szindrómával élő kislány komplex fejlesztő mozgásterápiájához, valamint két súlyos agyvérzést szenvedett gyermek fejlesztéséhez járult hozzá. A dotációnak köszönhetően két mozgásában korlátozott édesanya is lábprotézishez juthat, egy ALS-betegségben szenvedő édesanya megkezdheti rehabilitációját, egy parasportoló pedig professzionális versenyfelszerelést szerezhet be.

Az esetek zömében olyan családok, szülők fordulnak hozzánk segítségért, akik nap mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak azért, hogy a beteg gyermekük, vagy a szeretett családtag meggyógyuljon, megkaphassák a szükséges kezeléseket, azaz több esélyt a felépülésre. Megható látni azt az erőt és kitartást, amellyel ezek a családok a legnehezebb helyzetekben is helytállnak. Így nem kérdés, hogy alapítványunk a jövőben is azon fog dolgozni, hogy minél több rászorulóhoz eljusson a segítség

 – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Ahogy az előző pályázati ciklusokban, úgy ezúttal is civil és nonprofit szervezetek kaptak hozzájárulást: a Mozgássérültek Fejérmegyei Egyesülete komplex infrastrukturális fejlesztést és rehabilitációs eszközbeszerzést, a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány tartósan ágyhoz kötött gyermekek betegágyainak cseréjét valósíthatja meg. Az Új Nemzedék Gyermekeinkért Alapítvány játszótér megépítésére kapott lehetőséget, támogatásban részesült még az Az álmok valóra válnak Alapítvány, amely 8 halmozottan sérült gyermek állapotjavító, fejlesztő terápiáját kezdheti el, valamint a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hidraulikus műszaki mentőeszközökkel bővítheti az eszközparkját.

A 2026. évi második negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu internetes oldalon olvasható.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu