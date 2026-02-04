"Nem is hiszem, hogy maciból vannak" – így még nem láthattad a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéit!

Az internet népét ezúttal a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi szórakoztatták, nem is akárhogyan: egy bójával játszadoztak.

Így játszadoztak a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi Fotó: Facebook-videó

Az állatpark által közzétett videón, ami pár röpke óra alatt 150 ezres nézettséget ért el, több jegesmedve is látható, akik megtalálták a számukra tökéletes játékszert, egy narancssárga bóját. Némelyikük a fejét beledugva próbált mászkálni, majd vízbe ugrott, de volt olyan is, amelyik szájjal cipelgette, mint a kutyák a játékaikat. Ezután a hármas a vízben hurcolta a neon játékot, majd harapdálva és úszkálva élvezték ki a számukra épp tökéletes időt.

Így szórakoztak a jegesmedvék

Mondanunk sem kell, a kommentelőket is azonnal levették a lábukról a nyíregyházi jegesmedvék.

"Én nem is hiszem, hogy ezek maciból vannak. Ezeknek annyi humoruk van, hogy embernek nincs ennyi!" – jelentette ki valaki.

"Ezt nem lehet megunni" – lelkendezett másvalaki.

Kiakadt a cukiságmérő

– összegzett egy másik netező.