Akár többszázezer forintnyi büntetésre is számíthatnak a macskatulajdonosok

A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 9 millió macska él. A Mirror adatai szerint nagyjából ugyanennyi cica él Nagy-Britanniában is, van azonban egy jelentős különbség a két ország között: míg hazánkban a doromboló négylábúak túlnyomó többsége nem rendelkezik chippel (hiszen nem kötelező, és általában csak azon példányokban van chip, akik tenyésztőnél születtek), addig Angliában "csupán" körülbelül 2,3 millióba nem ültették be a ketyerét. Azok, akiknek van némi fogalmuk a felelős állattartásról, tisztában vannak azzal, hogy a chip mennyire fontos az állat jóléte szempontjából. Ha ugyanis elszökik vagy ellopják, sokkal nagyobb az esély, hogy visszatalál a gazdájához. Anglia ennek érdekében példamutató törvényt iktatott be.

A gazdi és a macska közötti kötelék igen szoros tud lenni, éppen ezért vigyázzunk állatunkra!

Ahogyan Magyarországon, úgy Angliában is kötelező chippel ellátni a kutyákat. A macskákkal azonban más a helyzet. A brit kormány azonban most megszavazta, hogy 2024. június 10-ig minden macskát chippel kell ellátni, és az újonnan született kiscicákba legkésőbb 20 hetes korukig be kell ültetni a ketyerét. A környezetvédelmi miniszter a következőképpen nyilatkozott:

A macskák a család értékes tagjai, és rettenetes lehet a gazdik számára, ha elvesznek vagy ellopják őket. Az új törvény megnyugvást jelent majd a családok számára, hogy nagyobb lesz a megtalálás valószínűsége, ha elkóborol a házi kedvencünk

- mondta.