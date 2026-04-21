Nyolcszor küldték el az orvosok, hogy nincs baja: most az életéért küzd a 22 éves lány

Kayley Boda mindössze 15 éves volt, amikor először a kezébe vette az elektromos cigit. Akkor még nem sejtette, hogy ez a döntés hét évvel később a halálos ítéletét jelentheti. A 22 éves nő tavaly januárban vette észre az első ijesztő jeleket: különös, barna, szemcsés váladékot köhögött fel. Hiába ment orvoshoz, összesen nyolc alkalommal rázta le az egészségügy azzal a szöveggel, hogy nincs komoly baja.

A fiatal lány meggyőződése, hogy az elektromos cigi miatt támadta meg szervezetét a gyilkos kór

Az orvosok nyolcszor küldtek el azzal, hogy mellkasi fertőzésem van. Aztán vért kezdtem köhögni, ekkor csináltak egy röntgent, és árnyékot találtak a tüdőmön. Azt mondták, 99 százalékig biztosak benne, hogy mivel ilyen fiatal vagyok, ez nem rák, szóval ne is aggódjak miatta

– emlékezett vissza a lány a szörnyű kezdetekre.

80 évesek betegségét hozta el az elektromos cigi

A sors azonban kegyetlen tréfát űzött vele. A vizsgálatok végül kimutatták: tüdőrák. Kayley-t azonnal megműtötték, eltávolították a jobb tüdejének alsó részét, majd jött a kimerítő kemoterápia. Idén februárban úgy tűnt, megtörtént a csoda, és gyógyultnak nyilvánították. Az öröm azonban csak két hónapig tartott, a rák ugyanis visszatért, és átterjedt a mellhártyájára is. Az orvosok közölték a lesújtó hírt: kevesebb mint két éve maradt hátra.

Az orvosi szakvélemény szerint ez a típusú megbetegedés általában a 80 év feletti betegeknél fordul elő. Bár a szakemberek óvatosan fogalmaznak a kiváltó okokat illetően, Kayley meg van győződve róla, hogy a heti egy eldobható vape használata tette őt tönkre.

„Utol fog érni titeket is” – Kayley utolsó missziója

A lány most minden erejével azon van, hogy másokat megmentsen a saját sorsától. A környezetében már mindenkit leszoktatott a gőzölésről, és a közösségi médiában is kampányol a divatos eszközök ellen.

Már három hónapja nem vapeltem, leállítottam a páromat, az anyukámat, és minden barátomat is erre kérem. Maradjatok távol a vape-től, mert utol fog érni titeket is

– figyelmeztet Kayley.

A család most versenyt fut az idővel: egy GoFundMe oldalon gyűjtenek adományokat, hogy kijuttassák a lányt egy németországi klinikai tesztre. Ez az utolsó reményük, hogy meghosszabbíthassák Kayley életét, akinek az orvosok szerint már csak 18 hónapja maradt ezen a világon – írja a LADbible.