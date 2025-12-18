Csaknem harmincmillió forint értékű elektromos cigarettát foglalt le az adóhatóság

Ihász Tamás közleménye szerint a dohánytermékek külföldről érkeztek, a lakásban tartott helyszíni ellenőrzéskor került elő több mint ezer e-cigaretta, illetve 3,5 millió forint készpénz és egy luxusóra, továbbá némi marihuána is, ami miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget. Két autóban még több mint 2600 ízesített gőzrudat találtak, amelyeken nem volt magyar zárjegy és termékismertető, a tulajdonosok pedig nem tudták megmondani, honnan érkezett.
Az akció során szerzett információk alapján az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen további csaknem négyezer darab eldobható elektromos cigaretta került elő.
A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 30 millió forintot. Az érintettek ellen jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.
