„Sosem akarom többet látni” – sógora szexinek nevezte, majd hihetetlen képet küldött

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 09:00
A nő teljesen ledöbbenve rohant a testvéréhez elmondani a történteket. Azt hitte, ártatlan bók volt, amikor a sógora szexinek nevezte, ám egészen más motiváció állt a szavak mögött.
Egy nő, akit a sógora szexinek nevezett, teljesen kiakadva kért segítséget egy tanácsadótól. Minden egy pulóverrel kezdődött, ám mára már hihetetlenül kellemetlenné vált a helyzet.

Sógora szexinek nevezte, kiderült, több nővel is viszonya volt
Sógora szexinek nevezte, gyorsan elfajult a dolog

A férfi első beszólása négy éve történt, amikor azt mondta a nőnek, hogy szexin néz ki a pulóverében. A nő ekkor nem gondolt semmi rosszra, megköszönte a bóknak vélt megjegyzést.

Egy évvel később, egy másik családi összejövetelen a sógor az autójáról kérdezgetve kezdett üzeneteket küldeni neki, amelyek azonban gyorsan szexuális tartalmúvá váltak.

Megpróbáltam kedvesen elterelni a témát és arra irányítottam a figyelmemet, hogy milyen nagyszerű férj és apa.

Minden erőfeszítése ellenére a férfi nem állt le: egy meztelen nőről küldött képet, és azt kérte, hogy készítsen neki magáról is hasonlót. Ekkor a nő az ügyben nem érintett testvéréhez fordult tanácsért.

Küldtem neki egy üzenetet, hogy soha többé ne keressen, és letiltottam. A testvéremnek (a feleségének) sosem mondtam el, mert nem akartam, hogy én legyek a probléma a házasságukban. Féltem, hogy engem fog hibáztatni.

A nő másik testvére ekkor azt mondta, hogy ha vele ezt megtette, valószínűleg nem ő az egyetlen. És valóban: öt hónappal később kiderült, hogy a férfi három éven át több nővel is viszonyt folytatott. A pár külön is vált, de ez nem tartott sokáig.

Hiszed vagy sem, most újra együtt vannak és úgy tűnik minden rendben van. A probléma az, hogy soha többé nem akarom látni.

A nő szerint a férfi tettei az egész családot megbántották. Most azonban közeleg az édesanyja 80. születésnapja, amelyre az egész családot szeretné meghívni. A nő viszont nem tudja, hogyan mondja el a testvérének, hogy ne hozza magával a férjét.

Hogy a húgom boldog legyen, anya megbocsátott neki, de a többiek nem. Hogyan tudjuk ezt kezelni anélkül, hogy megbántanám anyámat vagy a húgomat?

A New York Post tanácsadója egyszerű, de találó választ adott a bajba jutott nőnek:

Fogd be a szád, menj el a bulira, légy udvarias, kerüld a férfit amennyire csak lehet, és próbáld meg az alkalmat a lehető legemlékezetesebbé tenni az édesanyád számára. Ha vége lesz, lehet, hogy egészen a temetéséig nem kell látnod a sógorod.

 

 

