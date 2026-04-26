Néma játszóterek és rozsdás emlékek: 40 éve történt a csernobili atomkatasztrófa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 13:45
1986. április 26-án, hajnali 1 óra 23 perckor örökre megváltozott a világ. A csernobili atomerőmű negyedik blokkjának robbanása nemcsak a Szovjetuniót rázta meg, hanem radioaktív felhőbe burkolta egész Európát. Ma, négy évtizeddel a katasztrófa után Pripjaty utcáin nem az autók zaja, hanem a szél fütyülése és a repedezett beton közül előtörő természet zizegése hallatszik.
Az embernek még 40 évvel a csernobili atomkatasztrófa után is összeszorul a torka, ha megpillant egy-egy korabeli képet vagy felvételt az 1986. április 26-án történtekről. Akik ott voltak, sosem felejtik a levegő fémes ízét és a horizonton derengő furcsa, kékes fényt. A „likvidátorok” voltak azok a hősök, akik saját egészségüket áldozták fel a világ megmentéséért és akik közül ma már csak kevesen élnek közöttünk. Az ő emléküket őrzik azok a fekete-fehér fotók, amelyeken még maszk nélkül, puszta kézzel küzdenek a láthatatlan és kíméletlen ellenséggel.

A sérült csernobili atomreaktort ma már a New Safe Confinement (NSC) nevű acélszarkofág borítja / Fotó: Sherbak_photo / shuttersock

40 éve tanulta meg a nagyvilág Csernobil nevét

Négy évtizede már annak az április 26-i napnak, amikor a kora hajnali órákban egy biztonsági teszt során a csernobili atomreaktor 4-es blokkjában bekövetkezett a hatalmas és végzetes robbanás

A baleset során extrém mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe, amely nemcsak a Szovjetunió területét, hanem Európa számos országát érintette.

Közvetlenül a robbanást követően két dolgozó is meghalt, majd nem sokkal később több tűzoltó és munkás is életét vesztette akut sugárbetegség következtében. A közeli város lakosságát evakuálták 30 kilométeres körzetben, és azóta is lakatlan zóna, úgynevezett „tiltott zóna” veszi körül az erőművet. A robbanás következtében ráadásul a hosszú távú egészségügyi problémák, mint például a rákos megbetegedések száma is megnövekedett. Környezeti károkat is okozott a katasztrófa, azonban több helyen is már regenerálódott a természet.

Csernobil városa még ma sem lakható, de engedéllyel már látogatható az egykori atomerőmű területe.

Csernobil ma már több, mint egy tiltott zóna: 

  • mementó és 
  • furcsa turisztikai célpont is egyben. 

Bár a háború árnyéka rányomta bélyegét a környékre, a tragédia 40. évfordulója alkalmából a világ ismét Ukrajna ezen szegletére figyel. A 40 év nem törölte el a fájdalmat, csak új réteget vont rá: a természet lassan visszaveszi, amit az ember elvett tőle, de a sugárzás néma tanúként még évezredekig ott marad a földben.

A csernobili atomerőmű 4-es reaktora néhány hónappal a katasztrófa után

 

