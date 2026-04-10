Nehogy megedd: Növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Magyarországon is kapható termékben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó koriandermag termékben. A termékből hazánkba is szállítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt is közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások pedig az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag

Márka: TRS

Kiszerelés: 100 g

Tételszám: 08/2027 5 226L4

Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027

Holland beszállító: Asia Express Food B. V.