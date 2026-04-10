Nehogy megedd: Növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Magyarországon is kapható termékben

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 11:58
korianderNKFH
Visszahívták a terméket.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó koriandermag termékben. A termékből hazánkba is szállítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt is közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások pedig az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag
  • Márka: TRS
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszám: 08/2027 5 226L4
  • Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027
  • Holland beszállító: Asia Express Food B. V.

Azt kérik, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu