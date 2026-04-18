Érdemes kiélvezni a hétvégét, jövő héten távozik a tavaszias időjárás

Bár tavaszias és napos hétvége elé nézünk, ezt érdemes kihasználni, ugyanis jövő hét elején ismét érkezik az eső.

Meddig tart a tavasz?

Szombaton sok napsütés vár ránk, míg északkelet felől el nem kezd megnövekedni a felhőzet. Csapadék ekkor már elszórtan előfordulhat, de 19-20 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.

Vasárnap a felhőzet fokozatosan növekszik, ez élénkebb széllel is társul majd. Délutántól elszórtan záporokra lehet számítani, ám a hőmérséklet még ekkor is 20 fok körül alakul.

A jövő hetet már romló idővel kezdjük: hétfőn szeles és erősen felhős időre számíthatunk. A helyenkénti záporokkal és északnyugati széllel a hőmérséklet is csökken; 12-18 fok között alakulhat - írja a Köpönyeg.hu.