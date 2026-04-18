Rettenet, lövöldözés volt egy iskolában Csapon

Több lövést adott le egy 15 éves diák egy iskolában Csapon, április 15-én. A lövöldözés közben egy diák megsérült, őt találat érte.

Lövöldözés tört ki az iskolában / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A lövöldözés részletei

A sérült nincs éltveszélyben, az elkövetőt elfogták a járőrök. Kiderült az is, hogy a diák feltehetően ismeretlen személyek befolyása alatt állt, akikkel egy online játék miatt került kapcsolatba, majd egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A fiú, aki lövöldözött, azt állította, hogy fenyegették az online ismerősei. Állítólag azt mondták neki, hogy árthatnak a hozzátartozóinak, ha nem csinálja, amit mondanak neki.

Mint, hogy a fegyver eredetileg riasztópisztoly volt, amelyet lőfegyverré alakítottak át. Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet - írja a helyi hírekre hivatkozva a Magyar Nemzet.