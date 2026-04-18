Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettenet, lövöldözés volt egy iskolában Csapon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 06:50
Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette. A lövöldözésért egy 15 éves diák felelős.
Bors
A szerző cikkei

Több lövést adott le egy 15 éves diák egy iskolában Csapon, április 15-én. A lövöldözés közben egy diák megsérült, őt találat érte.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A lövöldözés részletei

A sérült nincs éltveszélyben, az elkövetőt elfogták a járőrök. Kiderült az is, hogy a diák feltehetően ismeretlen személyek befolyása alatt állt, akikkel egy online játék miatt került kapcsolatba, majd egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A fiú, aki lövöldözött, azt állította, hogy fenyegették az online ismerősei. Állítólag azt mondták neki, hogy árthatnak a hozzátartozóinak, ha nem csinálja, amit mondanak neki.

Mint, hogy a fegyver eredetileg riasztópisztoly volt, amelyet lőfegyverré alakítottak át. Az ügyet a rendőrség terrorcselekménynek minősítette, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet - írja a helyi hírekre hivatkozva a Magyar Nemzet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
