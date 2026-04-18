Mindenki szeme könnybe lábadt: így fogadta a kutya, hogy nincs meg a gazdája

Nem véletlenül mondják azt, hogy a kutya az ember legjobb barátja: a hűségük példaértékű, az a szeretet és ragaszkodás pedig, amit a gazdájuk felé tanúsítanak, egyenesen könnyfakasztó. Nemrég egy édesanya volt az, aki mélységesen meghatotta az internet népét, miután megosztott egy videót arról, miként fogadta a kutyájuk azt, hogy a fia egy pizsamaparti miatt egész éjszakára kimaradt otthonról.
Az anya a TikTokon közzétett videója mellett mesélte el, hogy a fia egy barátjánál éjszakázott, ezt a tényt azonban senki sem „közölte” a család kutyájával: a felvételen mindeközben az látható, amint a tanácstalan bokszer a fiú ágyán ül és a jelek szerint sehogy sem érti, merre lehet a legjobb barátja.
A fiam elment egy pizsamapartira, és a kutya nem értette, hol van
– írta a videót tartalmazó posztban az édesanya, amelyen azt is megmutatta, amint a kutyus körülnéz a szobában, majd az ablakhoz lép, mint aki azt várja, hogy a gazdája bármelyik pillanatban felbukkanhat. A klip csakhamar nagy népszerűségre tett szert a felhasználók körében, akiket hihetetlenül megérintett a hűséges kedvenc reakciója.
Szerintem be kellene tiltani a pizsamapartikat: ez egyszerűen elfogadhatatlan!
– jegyezte meg az egyikük viccelődve a kommentszekcióban.
A kutyám pontosan ugyanezt csinálta, amikor gyerekkoromban pizsamapartikon voltam – csak ült az ablakon kifelé bámulva, és várt rám
– tette hozzá egy másik felhasználó.
Pontosan tudja, hogy itt a lefekvés ideje, és a legjobb barátja eltűnt. Úgy néz rád, mintha csak azt kérdezné: ’Miért nem vagy idegesebb, anya? Hol van a tesóm?’ Szeretnénk látni a viszontlátást is
– tette hozzá egy újabb kommentelő.
Bár sokakat megérintettek ezek a pillanatok, van magyarázat a kutyák ezen viselkedésére, akiknek százmillióval több szagreceptoruk van, mint az embereknek, így olyan illatokat is képesek érzékelni, amelyeket mi nem. Ennek hála hatékonyan képesek „megérezni” az idő múlását, illetve a nap folyamán bekövetkező szagváltozások alapján felmérni, mennyi ideje van valaki távol.
A Rover szakértői szerint a kutyák számára a nap különböző szakaszai más-más illatot hordoznak, ami azt jelenti, hogy képesek megállapítani, mikor érkezik haza a gazdájuk. Kutatások azt is kimutatták, minél tovább van egy kutya elválasztva a gazdájától, annál intenzívebb reakciót mutat, amikor az visszatér. Így tehát, bár a bokszer nem értette, hová tűnt a gazdija, azt egészen biztosan tudta, valami nincsen rendben – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.