Mindenki szeme könnybe lábadt: így fogadta a kutya, hogy nincs meg a gazdája

Nem véletlenül mondják azt, hogy a kutya az ember legjobb barátja: a hűségük példaértékű, az a szeretet és ragaszkodás pedig, amit a gazdájuk felé tanúsítanak, egyenesen könnyfakasztó. Nemrég egy édesanya volt az, aki mélységesen meghatotta az internet népét, miután megosztott egy videót arról, miként fogadta a kutyájuk azt, hogy a fia egy pizsamaparti miatt egész éjszakára kimaradt otthonról.

Szívszorító: így fogadta a hűséges kutya, hogy "eltűnt" a gazdája

Így fogadta a hűséges kutya a gazdája "eltűnését"

Az anya a TikTokon közzétett videója mellett mesélte el, hogy a fia egy barátjánál éjszakázott, ezt a tényt azonban senki sem „közölte” a család kutyájával: a felvételen mindeközben az látható, amint a tanácstalan bokszer a fiú ágyán ül és a jelek szerint sehogy sem érti, merre lehet a legjobb barátja.

A fiam elment egy pizsamapartira, és a kutya nem értette, hol van

– írta a videót tartalmazó posztban az édesanya, amelyen azt is megmutatta, amint a kutyus körülnéz a szobában, majd az ablakhoz lép, mint aki azt várja, hogy a gazdája bármelyik pillanatban felbukkanhat. A klip csakhamar nagy népszerűségre tett szert a felhasználók körében, akiket hihetetlenül megérintett a hűséges kedvenc reakciója.

Szerintem be kellene tiltani a pizsamapartikat: ez egyszerűen elfogadhatatlan!

– jegyezte meg az egyikük viccelődve a kommentszekcióban.

A kutyám pontosan ugyanezt csinálta, amikor gyerekkoromban pizsamapartikon voltam – csak ült az ablakon kifelé bámulva, és várt rám

– tette hozzá egy másik felhasználó.

Pontosan tudja, hogy itt a lefekvés ideje, és a legjobb barátja eltűnt. Úgy néz rád, mintha csak azt kérdezné: ’Miért nem vagy idegesebb, anya? Hol van a tesóm?’ Szeretnénk látni a viszontlátást is

– tette hozzá egy újabb kommentelő.

Bár sokakat megérintettek ezek a pillanatok, van magyarázat a kutyák ezen viselkedésére, akiknek százmillióval több szagreceptoruk van, mint az embereknek, így olyan illatokat is képesek érzékelni, amelyeket mi nem. Ennek hála hatékonyan képesek „megérezni” az idő múlását, illetve a nap folyamán bekövetkező szagváltozások alapján felmérni, mennyi ideje van valaki távol.