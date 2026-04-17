Kellemes időjárás elé nézünk, igazi tavaszi meleg vár ránk

A hétvégi időjárás tökéletesnek ígérkezik a kiruccanásokra, igazi tavaszi meleg vár ránk.
Pénteken a délutáni gomolyfelhőkön kívül sok napsütésre lehet számítani. Bár északkeleten előfordulhat némi zápor, és az északnyugati szél időnként megerősödhet, a hőmérséklet kárpótol ezért: akár a 22 fokot is elérheti.
Szombaton a napot tiszta éggel és sok napsütéssel indítjuk. Délután északkelet felől érkeznek a gomolyfelhők, de záporra nem igazán lehet számítani. A hőmérséklet 19-20 fok körül alakul.
A hetet enyhén megnövekedett felhőzettel zárjuk, ezek északnyugat felől érkeznek. Az elszórt záporok és a megerősödő szél mellett a hőmérséklet minimálisan csökken: vasárnap 15-20 fok között ingadozik majd - jelenti a Köpönyeg.hu.
