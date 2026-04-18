Brutálisan támadtak rá a gyerekek a tanárnőre, soha többé nem térhet vissza a munkába

Egy tanárnővel közölték, hogy soha többé nem dolgozhat egy tantermi támadás után. Sophie Cole gyógypedagógus az egyik legfájdalmasabb ismert egészségügyi állapotban él.

Gyógypedagógusra támadtak a sajátos nevelési igényű gyerekek: Többé nem térhet vissza szakmájához

Sophie Cole-t 2022-ben támadták meg, amikor gyógypedagógusként dolgozott. Éppen az egyik gyermeknek akart segíteni, hogy feltörölje a kiömlött vizet, amikor rátámadtak.

Letérdeltem a gyerek mellé, az asztalra tettem a kezem, hogy megtámasszam magam és ekkor ragadták meg a kezem, majd egy acélasztalhoz csapták. Abban a pillanatban megváltozott az életem

– mesélte.

Az eset után nem sokkal Sophie-nál komplex regionális fájdalom szindrómát (CRPS) diagnosztizáltak, amelyet az orvostudomány egyik legfájdalmasabb állapotának tartanak. A McGill-féle fájdalomskálán még a szülésnél is magasabb értéket kapott, és szélsőséges, folyamatos jellege miatt öngyilkossági betegségként is emlegetik.

Sophie maradandó fogyatékossággal él, és élete visszafordíthatatlanul megváltozott. Már nem tud vezetni vagy dolgozni, ideje nagy részét pedig azzal tölti, hogy országszerte kórházi időpontokra jár, különböző orvosokat és szakorvosokat keres fel abban a reményben, hogy csökkenteni tudja a fájdalmát. Azt is közölték vele, hogy az állapot az egész testére átterjedhet. A pénzügyi következmények is jelentősek voltak. Sophie feladta a munkáját és most rokkantsági ellátásból él.

Harmincévesen egy olyan levelet kapni, amelyben az áll, hogy tartósan alkalmatlan vagy a munkára, lesújtó. De reménykedem, hogy új kezelések születnek, amelyek segíthetnek

– mesélte megtörten. Sophie már számon sem tudja tartani, hányféle kezelésen esett át.

Felmerült az amputáció lehetősége is, de az orvosok szerint ez sem feltétlenül szüntetné meg az állandó fájdalmat. Sophie másodlagos tünetekkel is küzd, például kimerültséggel és poszttraumás stressz szindrómával. Az alvás is nehézséget okoz számára, ami tovább nehezíti a mindennapokat.

A tanárnő most azért szólal fel, hogy jobb támogatást kapjanak a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó tanárok, hogy mások ne kerüljenek hasonló helyzetbe, írja a Mirror.