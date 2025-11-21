41 ember életét követelte a brutális árvíz - tovább tombol a természet

Brutális árvíz csapott le Vietnámra a heves esőzések miatt. A természeti katasztrófa legalább 41 ember életét követelte, és elképesztő összegnyi kárt okozott.

Fotó: YouTube/WION

Brutális árvíz követelte áldozatait

Az elmúlt hétvégétől tartó folyamatos esőzések és áradások legalább 41 ember halálát okozták Közép-Vietnamban, miközben kilenc eltűnt személyt tovább keresnek – jelentette az állami média. A heves esőzések több mint 52 000 házat borítottak el, és mintegy félmillió háztartás és vállalkozás maradt áram nélkül. Több tízezer lakost kellett kitelepíteni az árvízzel érintett térségekből. Az elmúlt három napban egyes területeken az esőzés elérte a 1,5 métert, sőt egyes helyeken még az 1993-as árvíz 5,2 méteres csúcsát is meghaladta.

Az elmúlt hónapokban Vietnamot több szélsőséges időjárási jelenség sújtotta. Két tájfun, a Kalmaegi és a Bualoi, hetek leforgása alatt pusztítást és halált hozott. Az idei év január és október között a természeti katasztrófák mintegy 2 milliárd dollárnyi kárt okoztak a kormány becslése szerint. A leginkább érintett területek közé tartoznak a part menti városok, Hoi An és Nha Trang, valamint a közép-hegyvidéki kávéterületek, ahol a gazdák már az előző viharok miatt is nehézségekkel küzdenek. Dak Lak tartományban, az ország legnagyobb kávéterületén, több tízezer házat borított el az árvíz. Vietnam a robusta kávé egyik legnagyobb exportőre, amelyet instant kávékban és egyes eszpresszó-keverékekben használnak.

A hatóságok szerint az extrém időjárás legalább vasárnapig tart. A tartomány államigazgatási vészhelyzetet hirdetett, miután földcsuszamlások rongálták meg a főbb utakat és autópályákat. A Mimosa-hágó, a népszerű Da Lat városba vezető kulcsfontosságú út egy része beomlott, és a forgalom teljesen leállt, míg egy busz éppen hogy elkerülte a szakadékba zuhanást – jelentette az AFP hírügynökség. A helyi média képei szerint az emberek a házak tetején rekedtek, miközben az árvíz elöntötte otthonaikat, és egy online videó szerint Lam Dong tartomány egyik függőhídja is kiszakadt a rögzítéséből.