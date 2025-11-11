Több ezer embert evakuáltak, miközben a halálos tájfun folytatja útját

Tajvan több mint 3000 embert evakuált a veszélyeztetett területekről, valamint bezárta az iskolákat és irodákat kedden, a Fung-wong tájfun érkezése előtt, amely eddig legalább 18 ember életét követelte és több mint 1,4 millió embert kényszerített otthona elhagyására a Fülöp-szigeteken, miután vasárnap ott partot ért.

Több mint egymillió embert evakuáltak eddig a tájfun miatt (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Folytatja útját a trópusi vihar

Bár a trópusi vihar már veszített erejéből, miután óriási pusztítást végzett a szigetországban, a hatóságok még mindig aggódnak, ugyanis várhatóan helyi idő szerint szerda délután fogja elérni Tajvan partjait, a délnyugati Kaohsziung kikötőváros térségét.

Tajvan meteorológiai ügynökségének mérései szerint kedden reggel a vihar legnagyobb tartós széllökései elérték a 108 km/h-t, míg a legnagyobb széllökések akár 137 km/h-s sebességet is. Várhatóan útja során átszeli a szigetet, majd északkeleti irányban hagyja el szerdán este vagy csütörtök kora reggel.

Eddig több mint 3300 embert evakuáltak négy megyéből és városból, különösen a keleti Guangfu közelében, ahol szeptemberben egy tájfun okozta áradás miatt egy gát mögött kialakult tó kiöntött, és 18 ember halt meg.

Kedden az iskolákat és irodákat bezárták Hualien és Yilan megyékben, míg a meteorológiai szolgálat riasztást adott ki a déli és délnyugati területekre, beleértve Kaohsziungot, Pingtung megyét, Tajnant és Taitungot.

🌪️ Typhoon Fung-wong (“Uwan”) batters the Philippines and now heads for Taiwan.

With winds up to 230 km/h, the typhoon tore across northern Luzon overnight, leaving several dead and forcing over one million people to evacuate.



📍 Mon, Nov 10 (14:00 PHT)

💨 Winds: 130 km/h, gusts… pic.twitter.com/V1CPF5l11b — Windy.com (@Windycom) November 10, 2025

Eddig legalább 18 ember halálos áldozatot követelt tájfun

A Fung-wong vasárnap szupertájfunná erősödve csapott le a Fülöp-szigetek északkeleti partvidékére, 185 km/h-s tartós szelek és 230 km/h-s széllökések kíséretében. A 1800 kilométer széles vihar legalább 18 ember halálát okozta több északi tartományban a hirtelen áradások és földcsuszamlások miatt.

Az áldozatok között volt három gyermek, akiknek házait földcsuszamlás temette be a hegyvidéki Nueva Vizcaya tartományban, ahol további négy ember is megsérült. Egy másik földcsuszamlás a közeli Kalinga tartományban két falusi halálát okozta, két további embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Kedden még mindig több mint egymillió ember volt evakuálva, közülük mintegy 803 000 ember evakuációs központokban tartózkodott a Luzon északi régiójában - írta az AP News.