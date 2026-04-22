Vége a bolti vásárlásnak: hamarosan megváltozik a SZÉP-kártya használata

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 07:04 / FRISSÍTÉS: 2026. április 22. 07:05
Szomorú hír! Már csak néhány napig használható a SZÉP-kártya élelmiszervásárlásra a boltokban.

Sokan élnek a SZÉP-kártya adta lehetőségekkel, különösen az utóbbi hónapokban, amikor ismét engedélyezték a bolti élelmiszervásárlást. Ez azonban csak ideiglenes könnyítés: a jelenlegi szabályozás szerint 2026. április 30-ig lehet hideg élelmiszert fizetni a kártyával. Ez azt jelenti, hogy aki még kihasználná ezt az opciót, annak már nincs sok ideje.

A SZÉP-kártya eddig segítségünkre volt a hideg élelmiszerek esetében is
Fotó: Fehér Gábor / Forrás: MW

Megváltozik a SZÉP-kártya használata

Az átmeneti időszakban a legtöbb alapvető élelmiszer megvásárolható SZÉP-kártyával. Ide tartoznak például:

  • tejtermékek, kenyér, tojás, liszt
  • húsok és felvágottak
  • fagyasztott élelmiszerek
  • alkoholmentes italok 

Ez sok család számára jelentett komoly segítséget a mindennapi bevásárlás során.

És mit nem?

Fontos tudni, hogy még ebben az időszakban sem lehet mindent kifizetni a kártyával. A szabályozás kizár több termékkört is, például:

  • alkoholos italok
  • dohánytermékek
  • nem élelmiszer jellegű áruk (például tisztítószerek, kozmetikumok, egyéb bolti termékek) 

Ezeket a pénztárnál külön kell rendezni más fizetési móddal.

Mi változik májustól?

A legnagyobb fordulat május 1-jén jön: megszűnik a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége. A SZÉP-kártya visszatér az eredeti funkciójához, vagyis főként ezekre lehet majd használni:

  • vendéglátás (meleg étel éttermekben, kifőzdékben)
  • szálláshelyek
  • szabadidős és rekreációs szolgáltatások

Fontos azonban, hogy meleg ételt továbbra is lehet majd fizetni a kártyával – akár éttermekben, akár egyes boltok grillpultjainál, írja a bama.

Mire érdemes figyelni?

Érdemes átnézni az egyenleget, és aki nem utazásra vagy vendéglátásra költené, annak célszerű még április végéig bevásárolnia. A határidő után ugyanis a bolti fizetés jelentősen korlátozottá válik.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
