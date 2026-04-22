Vége a bolti vásárlásnak: hamarosan megváltozik a SZÉP-kártya használata

Sokan élnek a SZÉP-kártya adta lehetőségekkel, különösen az utóbbi hónapokban, amikor ismét engedélyezték a bolti élelmiszervásárlást. Ez azonban csak ideiglenes könnyítés: a jelenlegi szabályozás szerint 2026. április 30-ig lehet hideg élelmiszert fizetni a kártyával. Ez azt jelenti, hogy aki még kihasználná ezt az opciót, annak már nincs sok ideje.

A SZÉP-kártya eddig segítségünkre volt a hideg élelmiszerek esetében is

Megváltozik a SZÉP-kártya használata

Az átmeneti időszakban a legtöbb alapvető élelmiszer megvásárolható SZÉP-kártyával. Ide tartoznak például:

tejtermékek, kenyér, tojás, liszt

húsok és felvágottak

fagyasztott élelmiszerek

alkoholmentes italok

Ez sok család számára jelentett komoly segítséget a mindennapi bevásárlás során.

És mit nem?

Fontos tudni, hogy még ebben az időszakban sem lehet mindent kifizetni a kártyával. A szabályozás kizár több termékkört is, például:

alkoholos italok

dohánytermékek

nem élelmiszer jellegű áruk (például tisztítószerek, kozmetikumok, egyéb bolti termékek)

Ezeket a pénztárnál külön kell rendezni más fizetési móddal.

Mi változik májustól?

A legnagyobb fordulat május 1-jén jön: megszűnik a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége. A SZÉP-kártya visszatér az eredeti funkciójához, vagyis főként ezekre lehet majd használni:

vendéglátás (meleg étel éttermekben, kifőzdékben)

szálláshelyek

szabadidős és rekreációs szolgáltatások

Fontos azonban, hogy meleg ételt továbbra is lehet majd fizetni a kártyával – akár éttermekben, akár egyes boltok grillpultjainál, írja a bama.