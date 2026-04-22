Vége a bolti vásárlásnak: hamarosan megváltozik a SZÉP-kártya használata

Sokan élnek a SZÉP-kártya adta lehetőségekkel, különösen az utóbbi hónapokban, amikor ismét engedélyezték a bolti élelmiszervásárlást. Ez azonban csak ideiglenes könnyítés: a jelenlegi szabályozás szerint 2026. április 30-ig lehet hideg élelmiszert fizetni a kártyával. Ez azt jelenti, hogy aki még kihasználná ezt az opciót, annak már nincs sok ideje.
Az átmeneti időszakban a legtöbb alapvető élelmiszer megvásárolható SZÉP-kártyával. Ide tartoznak például:
Ez sok család számára jelentett komoly segítséget a mindennapi bevásárlás során.
Fontos tudni, hogy még ebben az időszakban sem lehet mindent kifizetni a kártyával. A szabályozás kizár több termékkört is, például:
Ezeket a pénztárnál külön kell rendezni más fizetési móddal.
A legnagyobb fordulat május 1-jén jön: megszűnik a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége. A SZÉP-kártya visszatér az eredeti funkciójához, vagyis főként ezekre lehet majd használni:
Fontos azonban, hogy meleg ételt továbbra is lehet majd fizetni a kártyával – akár éttermekben, akár egyes boltok grillpultjainál, írja a bama.
Érdemes átnézni az egyenleget, és aki nem utazásra vagy vendéglátásra költené, annak célszerű még április végéig bevásárolnia. A határidő után ugyanis a bolti fizetés jelentősen korlátozottá válik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.