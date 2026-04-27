Tornádó söpört végig két városon: ketten meghaltak, óriási a pusztítás

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 06:20
tragédiatermészeti katasztrófa
Húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.

Az egyesült államokbeli Texas államban legkevesebb két ember meghalt és számos lakóház megsemmisült a tornádóval végigvonuló viharokban - közölték a hatóságok vasárnap.

Texasban halálos áldozatokat is követelt a tornádó Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az állam Oklahomához közeli északi részén fekvő Runaway Bay városban egy ember veszítette életét - közölte J.D. Clark Wise megyei elöljáró.

A közeli Springtown városban ugyancsak emberéletet követelt a súlyos vihar - tájékoztatott David Pruitt, a helyi tűzoltóság helyettes-vezetője, aki "jelentékeny károkról" beszélt. Az összegzés szerint húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.

A meteorológusok arról számoltak be, hogy egy kiterjedt, lassan mozgó szupercella okozta a pusztítónak bizonyuló viharokat szombaton éjszaka, amelyben "rendkívül veszélyes" tornádó, azaz forgószél alakult ki - írja az MTI.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
