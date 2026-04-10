Sok pénzed bánhatja, ha nem figyelsz szombattól ezekre a közúti szabályokra

Új közúti szabály lép életbe április 11-től szombaton, amely a Magyarországon áthaladó tranzitforgalmat szigorítja. Új szabályok lépnek életbe, amelyeknek megszegése hatalmas összegű bírsággal jár. Rendszámtól, származási országtól függetlenül.

A közúti szabályok be nem tartása miatt akár egy fuvarnyi nyereség is ugorhat

Április 11. nemcsak a költészet napja miatt fontos idén, hanem közúti viszonylatban is fontos dátum köszönt be: ettől a naptól kezdve ugyanis új szabályok lépnek életbe a közúti áruszállítás terén, a szabályok mindenkit érintenek, akik Magyarországon keresztül fuvaroznak.

Szombattól kezdve szigorú szabályok lépnek életbe. Az áthaladó kamionok mozgástere jelentős mértékben beszűkül, és nagy árat kell fizetni egyetlen hiba elkövetése után is. A szabályozás célja mellett komoly kihívásokkal állítják szembe a fuvarozókat is. A rendelet a Magyar Közlönyben is megjelent, az új előírások célja, hogy az országunkon áthaladó kamionokat a kijelölt útvonalon tartsák - ennek érdekében súlyosabb következményeket vonhat maga után a szabályszegés.

Az új szabály szerint abban az esetben, ha egy kamion, nehézgépkocsi nem rendelkezik magyarországi fel- vagy lerakóhellyel, akkor csak is kizárólag a kijelölt tranzitúthálózaton közlekedhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megszűnik a szabad útválasztás lehetősége az áthaladó kamionforgalom számára.

Komoly kockázatot jelenthet, ha GPS nincs megfelelően beállítva, és az ok nélküli letérés sem marad büntetlenül, mindezzel azt szeretnék sugallni, hogy a tranzitforgalom helye az autópályákon és főútvonalakon van, nem pedig a kis településeket átszelő utakon. A szabály nem tesz különbséget a magyar és a külföldi járművek között, kiemelt tényező a fuvar jellege. Abban az esetben, ha a jármű igazoltan magyarországi célállomással rendelkezik, akkor letérhet a kijelölt útról, ha viszont nem rendelkezik magyarországi célállomással és csak áthalad, akkor kizárólag a kijelölt útvonalon közlekedhet - rendszámtól függetlenül.

A nagy összeg és a büntetés nem csak a sofőrt terhelheti

Az új rendelet magasabb bírsággal is jár. Szabályszegés esetén akár 400 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak a hatóságok. A fuvarozóknak oda kell figyelni a következőkre:

A tranzitnak minősülő fuvarok pontos azonosítására,

A kijelölt tranzitút-hálózatra épülő útvonaltervezésre,

A sofőrök részletes tájékoztatására,

A navigációs rendszerek ellenőrzésére és beállítására,

A magyarországi célállomás igazolásához szükséges dokumentumok biztosítására.

A bírságok és a felelősség nem csak a sofőröket fogja terhelni. A szabályozás kiemeli, hogy abban az esetben, ha a sofőr távol van, akkor az üzembentartóra, vagyis a fuvarozó cégekre szabják ki. Ennek értelmében a cégeknek is oda kell figyelni az útvonaltervezésre és a belső szabályozásokra - olvasható a Nool.hu cikkében.