Sok pénzed bánhatja, ha nem figyelsz szombattól ezekre a közúti szabályokra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 08:58
kamionos árufuvarozásáruszállítás
Szigorúbb szabályok lépnek életbe és magasabb büntetést kell fizetni. Fontos az új közúti szabály betartása.

Új közúti szabály lép életbe április 11-től szombaton, amely a Magyarországon áthaladó tranzitforgalmat szigorítja. Új szabályok lépnek életbe, amelyeknek megszegése hatalmas összegű bírsággal jár. Rendszámtól, származási országtól függetlenül. 

A közúti szabályok be nem tartása miatt akár egy fuvarnyi nyereség is ugorhat
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Új közúti szabály szigorítja a fuvarozást Magyarországon

Április 11. nemcsak a költészet napja miatt fontos idén, hanem közúti viszonylatban is fontos dátum köszönt be: ettől a naptól kezdve ugyanis új szabályok lépnek életbe a közúti áruszállítás terén, a szabályok mindenkit érintenek, akik Magyarországon keresztül fuvaroznak.  

Szombattól kezdve szigorú szabályok lépnek életbe. Az áthaladó kamionok mozgástere jelentős mértékben beszűkül, és nagy árat kell fizetni egyetlen hiba elkövetése után is. A szabályozás célja mellett komoly kihívásokkal állítják szembe a fuvarozókat is. A rendelet a Magyar Közlönyben is megjelent, az új előírások célja, hogy az országunkon áthaladó kamionokat a kijelölt útvonalon tartsák - ennek érdekében súlyosabb következményeket vonhat maga után a szabályszegés. 

Az új szabály szerint abban az esetben, ha egy kamion, nehézgépkocsi nem rendelkezik magyarországi fel- vagy lerakóhellyel, akkor csak is kizárólag a kijelölt tranzitúthálózaton közlekedhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megszűnik a szabad útválasztás lehetősége az áthaladó kamionforgalom számára.  

Komoly kockázatot jelenthet, ha GPS nincs megfelelően beállítva, és az ok nélküli letérés sem marad büntetlenül, mindezzel azt szeretnék sugallni, hogy a tranzitforgalom helye az autópályákon és főútvonalakon van, nem pedig a kis településeket átszelő utakon. A szabály nem tesz különbséget a magyar és a külföldi járművek között, kiemelt tényező a fuvar jellege. Abban az esetben, ha a jármű igazoltan magyarországi célállomással rendelkezik, akkor letérhet a kijelölt útról, ha viszont nem rendelkezik magyarországi célállomással és csak áthalad, akkor kizárólag a kijelölt útvonalon közlekedhet - rendszámtól függetlenül. 

A nagy összeg és a büntetés nem csak a sofőrt terhelheti

Az új rendelet magasabb bírsággal is jár. Szabályszegés esetén akár 400 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak a hatóságok. A fuvarozóknak oda kell figyelni a következőkre: 

  • A tranzitnak minősülő fuvarok pontos azonosítására, 
  • A kijelölt tranzitút-hálózatra épülő útvonaltervezésre, 
  • A sofőrök részletes tájékoztatására, 
  • A navigációs rendszerek ellenőrzésére és beállítására, 
  • A magyarországi célállomás igazolásához szükséges dokumentumok biztosítására. 

A bírságok és a felelősség nem csak a sofőröket fogja terhelni. A szabályozás kiemeli, hogy abban az esetben, ha a sofőr távol van, akkor az üzembentartóra, vagyis a fuvarozó cégekre szabják ki. Ennek értelmében a cégeknek is oda kell figyelni az útvonaltervezésre és a belső szabályozásokra - olvasható a Nool.hu cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
