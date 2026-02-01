Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
KRESZ kvíz: vajon tényleg rutinos vezető vagy? Most kiderül

KRESZ-kvíz: csak a legjobb sofőröknek sikerül hibátlanul, te köztük vagy?

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 09:34
KRESZteszt
Új táblák, új fogalmak, szigorodó szabályok – hamarosan alaposan felforgathatja a közlekedést az új KRESZ-tervezet. A cipzárelv kötelezővé válhat, külön kategóriát kapnának az elektromos rollerek, és a kerékpárosokra is új előírások várnak. De vajon mennyire vagy képben a KRESZ jelenlegi szabályaival? Teszteld magad és töltsd ki a kvízünket!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Vajon mennyire vagy otthon a KRESZ-táblák és közlekedési szabályok világában? Teszteld a tudásod: töltsd ki a kvízünket, és kiderül, valóban rutinos sofőr vagy-e.

KRESZ táblák, töltsd ki a kvízünket.
KRESZ-kvíz: vajon tényleg rutinos vezető vagy? Most kiderül
Fotó: 123RF
  • Az új KRESZ-tervezet kötelezővé teheti a cipzárelv alkalmazását jelzőtábla esetén.
  • Új fogalmak és szabályok jelennek meg, például sérülékeny közlekedők, oldaltávolság, kerékpáros szabályok.
  • A motoros rollerek külön kategóriát kapnának, és változnának a lakó-pihenő övezetek szabályai.

KRESZ-kvíz: csak a vérbeli sofőröknek sikerülhet hibátlanul

Mielőtt kitöltenéd a kvízt, gyorsan tekintsük át, mi is áll az új KRESZ-tervezetben:

  • Az új KRESZ-tervezet több frissítést és új fogalmat hoz.
  • Kötelező lehet a cipzárelv alkalmazása: ha jelzőtábla jelzi, akkor a sáv megszűnése előtt a továbbhaladó sávba közvetlenül a jelzőtábla után kell besorolni, és a továbbhaladó forgalomnak ezzel segíteni kell a besorolást.
  • A gyalogosok és egyéb közlekedők kifejezéseit köznapi nyelvre cserélik (pl. zebra).
  • A kerékpárosokra vonatkozó alkoholszabályozás részletesebben szerepel.
  • Bevezetnének sérülékenyebb közlekedők jogi kategóriát, amelyre fokozott figyelmet kell fordítani.
  • A motoros rollerek külön járműkategóriát kapnának.
  • A tervezetben oldaltávolság szabályt is rögzítenek: 50 km/h alatt legalább 1 m, felette 1,5 m tartandó.
  • Lakó-pihenő övezetekben csak célforgalom engedélyezett, kivéve kerékpárt, rollert, robogót és bizonyos mozgáskorlátozott járműveket.
  • Torlódás esetén a kerékpárosok lassabban haladó járművek között jobbra előre mehetnek legfeljebb 20 km/órával.
  • Új táblák is érkezhetnek az utakra.

Most, hogy mindezt megtudtad, következzen is KRESZ-kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mit jelent a kék, kör alakú tábla, amelyen fehér nyíl jobbra mutat?

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a KRESZ-szabályokról:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu