KRESZ-kvíz: csak a legjobb sofőröknek sikerül hibátlanul, te köztük vagy?

Új táblák, új fogalmak, szigorodó szabályok – hamarosan alaposan felforgathatja a közlekedést az új KRESZ-tervezet. A cipzárelv kötelezővé válhat, külön kategóriát kapnának az elektromos rollerek, és a kerékpárosokra is új előírások várnak. De vajon mennyire vagy képben a KRESZ jelenlegi szabályaival? Teszteld magad és töltsd ki a kvízünket!
Kötelező lehet a cipzárelv alkalmazása: ha jelzőtábla jelzi, akkor a sáv megszűnése előtt a továbbhaladó sávba közvetlenül a jelzőtábla után kell besorolni, és a továbbhaladó forgalomnak ezzel segíteni kell a besorolást.
A gyalogosok és egyéb közlekedők kifejezéseit köznapi nyelvre cserélik (pl. zebra).
A kerékpárosokra vonatkozó alkoholszabályozás részletesebben szerepel.
Bevezetnének sérülékenyebb közlekedők jogi kategóriát, amelyre fokozott figyelmet kell fordítani.
