KRESZ-kvíz: csak a legjobb sofőröknek sikerül hibátlanul, te köztük vagy?

Vajon mennyire vagy otthon a KRESZ-táblák és közlekedési szabályok világában? Teszteld a tudásod: töltsd ki a kvízünket, és kiderül, valóban rutinos sofőr vagy-e.

KRESZ-kvíz: vajon tényleg rutinos vezető vagy? Most kiderül

Az új KRESZ-tervezet kötelezővé teheti a cipzárelv alkalmazását jelzőtábla esetén.

Új fogalmak és szabályok jelennek meg, például sérülékeny közlekedők, oldaltávolság, kerékpáros szabályok.

A motoros rollerek külön kategóriát kapnának, és változnának a lakó-pihenő övezetek szabályai.

KRESZ-kvíz: csak a vérbeli sofőröknek sikerülhet hibátlanul

Mielőtt kitöltenéd a kvízt, gyorsan tekintsük át, mi is áll az új KRESZ-tervezetben:

Az új KRESZ-tervezet több frissítést és új fogalmat hoz.

Kötelező lehet a cipzárelv alkalmazása: ha jelzőtábla jelzi, akkor a sáv megszűnése előtt a továbbhaladó sávba közvetlenül a jelzőtábla után kell besorolni, és a továbbhaladó forgalomnak ezzel segíteni kell a besorolást.

A gyalogosok és egyéb közlekedők kifejezéseit köznapi nyelvre cserélik (pl. zebra).

A kerékpárosokra vonatkozó alkoholszabályozás részletesebben szerepel.

Bevezetnének sérülékenyebb közlekedők jogi kategóriát, amelyre fokozott figyelmet kell fordítani.

A motoros rollerek külön járműkategóriát kapnának.

A tervezetben oldaltávolság szabályt is rögzítenek: 50 km/h alatt legalább 1 m, felette 1,5 m tartandó.

Lakó-pihenő övezetekben csak célforgalom engedélyezett, kivéve kerékpárt, rollert, robogót és bizonyos mozgáskorlátozott járműveket.

Torlódás esetén a kerékpárosok lassabban haladó járművek között jobbra előre mehetnek legfeljebb 20 km/órával.

Új táblák is érkezhetnek az utakra.

Most, hogy mindezt megtudtad, következzen is KRESZ-kvíz!