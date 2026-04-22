Lehet elpakolni a nagykabátot? Megérkezett az igazi tavasz, de váratlan fordulatot tartogat az időjárás

Az előttünk álló időszakban igazi kirándulóidőre készülhetünk, hiszen komolyabb viharoktól vagy veszélyes időjárási jelenségektől nem kell tartanunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, a hét közepén már elérhetjük a 20 fokos maximumokat is, ugyanakkor a gomolyfelhők és a szeles időjárás miatt érdemes rétegesen öltözködni.

Változékony időjárásra számíthatunk a következő napokban

Szerda

A napsütést gomolyfelhők zavarják meg, és bár a legtöbb helyen száraz marad az idő, elszórtan előfordulhatnak frissítő záporok. Marad az élénk légmozgás, a maximum hőmérséklet 15 fok körül várható.

Csütörtökön

Tovább melegszik a levegő, a csúcsértékek 15 és 20 fok közé erősödnek. A fátyol- és gomolyfelhők ellenére csapadéktól nem kell tartanunk, viszont az északnyugati szél megerősödik, ami rontatja a hőérzetet.

Péntek

Változóan felhős lesz az égbolt, és ismét kialakulhatnak elszórtan záporok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a nappali felmelegedés pedig 16-17 fok környékén tetőzik – írja a Köpönyeg.