Visszatért a tél, bámulatos képeken a mesébe illő bükki havazás

Szeszélyes áprilisi idővel néztek szembe a Borsod vármegyében élők, ugyanis sok helyen hófehér táj fogadta az ott élőket. Látványos képeket és videót mutatunk az április havazásról.

Szeszélyes április - hóval lepett meg a tavasz

Szokatlan időjárás lepte meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lakosait, ugyanis csütörtök este havazott Észak-Magyarország több pontján is - tájékoztatott a HungaroMet.

Bánkúton hóesés, hózápor és téli táj fogadta az itt élőket:

A havazás Bükkszentkeresztet sem hagyta ki:

Sáta községének is kijárt a hótakaróból:

Hideg időre kell péntek este számítani

Pénteken a Nyugat-Dunántúl területén gyenge esőre és záporra is számítani kell. Az ország keleti, északkeleti tájain a felhőzet tovább szakadozik, így a fátyolfelhőzet mellett napsütésre is lehet készülni. Megélénkül az északkeleti, keleti szél. A nappali hőmérséklet 7-14 fok között várható, este pedig 1-8 fok közötti hőmérsékletre kell számítani - áll a Tények.hu cikkében.