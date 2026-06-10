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Hiába zavarták el, megmenekülhet a foci-vb kitoloncolt főszereplője

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 20:55
játékvezetővilágbajnokságKanadaEgyesült Államok
Új kapu nyílthat az Egyesült Államokból kitoloncolt játékvezető előtt. Lehet, hogy Omar Artan mégis vezethet meccset a 2026-os foci-vb-n.

A 2026-os foci-vb rajtját megelőző napokban váratlan botrány borzolta a kedélyeket: az Egyesült Államok megtagadta a belépést a szomáliai játékvezető, Omar Artan számára. A 2025-ben Afrika legjobb játékvezetőjének választott szakembert a Miami Nemzetközi Repülőtérről fordították vissza, majd egy Isztambul felé tartó járatra ültették. Az ügy hatalmas port kavart a nemzetközi sajtóban, ugyanakkor úgy tűnik, egy másik házigazda ország még közbeavatkozhat.

Omar Artan mégis fújhat meccset a 2026-os foci-vb-n?
Omar Artan mégis fújhat meccset a 2026-os foci-vb-n? Fotó: Hector Vivas - FIFA

Az AS értesülései szerint az amerikai hatóságok olyan információk birtokába jutottak, amelyek alapján a játékvezetőt nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették, annak ellenére, hogy korábban valamennyi beutazási dokumentációját rendben találták.

Az eset hatalmas csapás Artan pályafutására, hiszen egy játékvezető számára átlagosan nagyjából 20 évig is eltarthat mire eljut odáig, hogy világbajnoki mérkőzésen is szerepet kap. Érdekes összevetés: egy agysebész képzése "mindössze" 12-16 évig tart.

Megmenekül a foci-vb-ről hazazavart bíró?

A torna másik rendezője, az Egyesült Államok északi szomszédja ugyanakkor segítséget kínálhat. 

Brit Kolumbia tartomány miniszterelnöke jelezte, hogy szívesen látnák Omar Artant Kanadában, s felvetette annak lehetőségét, hogy Vancouverben is vezethetne mérkőzést.

A FIFA jelenlegi szabálya azonban előírja, hogy a világbajnoki játékvezetőknek a tornát megelőzően az Egyesült Államok területén kell tartózkodniuk és felkészülniük– ahová Artan továbbra sem léphet be. Így egyelőre kérdéses, hogy a FIFA hajlandó-e kivételt tenni az ügyben, vagy Omar Artan számára újabb négyéves várakozás következik egy esetleges világbajnoki szereplésig.

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