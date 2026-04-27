Halálos vonatgázolás történt Győrben

Halálos vonatgázolás történt éjjel Győrben. A szerelvényen tartózkodó utasok közül senki sem sérült meg, őket mentesítő járattal vitték tovább.
Vasárnap éjjel tragikus vonatgázolás történt Győrben. Az eset a Győri úti szakaszon, a Sorompó utcánál történt, sajnos az elgázolt ember nem élte túl a balesetet.
A szerelvényen öt utas tartózkodott, nem sérültek meg. Az utasok mentesítő járattal, busszal utazhattak tovább, amelyre biztonságos átszállásukat a győri hivatásos tűzoltók segítették - írja a Vaol.
