Halálos vonatgázolás történt Győrben

Halálos vonatgázolás rézta meg a győri vasárnap éjszakát Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Halálos vonatgázolás történt vasárnap éjjel

Vasárnap éjjel tragikus vonatgázolás történt Győrben. Az eset a Győri úti szakaszon, a Sorompó utcánál történt, sajnos az elgázolt ember nem élte túl a balesetet.

A szerelvényen öt utas tartózkodott, nem sérültek meg. Az utasok mentesítő járattal, busszal utazhattak tovább, amelyre biztonságos átszállásukat a győri hivatásos tűzoltók segítették - írja a Vaol.