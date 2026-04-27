Figyelmetlenség miatt okozott hajmeresztő balesetet - videóra vették az ütközést

Figyelmetlenség miatt történt egy borulásos baleset Szombathelyen. Az incidenst egy cég biztonsági kamerái vették fel, amelyen jól látható, hogy melyik autós volt a hibás.

Figyelmetlenség okozta a szombathelyi autóbalesetet Fotó: YouTube/112Press

Figyelmetlenség miatt borított fel egy másik autót

Hajmeresztő borulást vett videóra egy cég biztonsági kamerája Szombathelyen. A balesetet egy Opel okozta, amelyet egy kamionbaleset miatt tereltek el. Az Opelben ülő autós fiatal sofőrje félreállt, hogy újratervezze a navigációs rendszerrel az útvonalat.

Nem figyelt, borult a Suzuki

Azután, hogy végzet elindult, azonban nem figyelt eléggé, így kihajtott egy érkező Suzuki elé, amely az ütközéskor az oldalára fordult, sofőrje pedig megsérült, s a kocsiban ülők segítségére többen is odasiettek. A fiatal, Opel sofőrje elismerte a hibáját - írja a Tények.