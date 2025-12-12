Hatalmas erejű földrengés rázta meg az országot, több ezer embert evakuáltak

6,7-es erősségű földrengés rázta meg Japánt, ami miatt cunamiriadót adtak ki és az ország egyes részein a lakosságot is evakuálták. A földrengést december 11-én, csütörtökön észlelték Aomori prefektúra partjainál.

Hatalmas erejű földrengés rázta meg Japánt / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Földrengés miatt evakuálták a lakosság egy részét Japánban

A Japán Meteorológiai Ügynökség cunamiriadót adott ki Hokkaidó közép-csendes-óceáni partvidékére, Aomori csendes-óceáni partvidékére, Ivate és Mijagi prefektúrákra is. A hírek szerint 0,2 méteres cunamihullámok sújtották Aomori prefektúra és Hokkaido partvidékének számos területét. A japán Ivate prefektúrában található Ofunato városában 2835 lakóhelyre, összesen 6138 emberre adtak ki evakuálási parancsot - írja a Mirror.