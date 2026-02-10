Tápszervisszahívás: íme minden fontos információ a szülőknek

Több Aptamil, Milumil, Milupa, BEBA, Lactogen, Alfamino és Nestlé márkájú tápszer és bébiétel lekerült a polcokról az elmúlt napokban. Mi volt a gond ezekkel a tápszerekkel, mit tehetnek a szülők, ha vásároltak, felhasználtak ezekből és kell-e attól tartani, hogy lassan nem lesz tápszer a patikákban, drogériákban, boltokban? Mutatjuk a hatóság hivatalos állásfoglalását!
Nem. A termékvisszahívás kizárólag a hivatalos tájékoztatóban pontosan megjelölt termékekre és gyártási tételekre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy nem minden azonos márkájú vagy típusú termék érintett. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint a boltokban jelenleg elérhető, nem érintett tételek biztonsággal fogyaszthatók, nem jelentenek kockázatot. Arról, hogy pontosan mely termékkel van gond, itt lehet tájékozódni.
A visszahívás oka a Bacillus cereus baktérium, illetve az általa termelt cereulid toxin esetleges jelenléte. Bizonyos esetekben a Bacillus cereus által termelt cereulid toxin ételmérgezéses tüneteket okozhat. Az ezzel szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést okozhat, valamint szokatlan levertséget a fogyasztást követő 30 percen és 6 órán belül. Amennyiben az elfogyasztást követő, megjelölt időintervallumban nem tapasztalhatóak tünetek, a továbbiakban megbetegedéstől nem kell tartani - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A fenti panaszok jelentkezésekor gyermekorvoshoz kell vinni a kicsiket.
A terméket a gyermek ne fogyassza el, hanem minden esetben vigyük vissza a vásárlás helyszínére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A forgalmazók tájékoztatása alapján a termékeket bontott vagy bontatlan állapotban is vissza lehet vinni és visszafizetik a vételára.
A biztonság kedvéért ne adjuk oda a gyermeknek a tápszert, ha pedig a terméket már elfogyasztotta és problémát tapasztalunk, keressük fel a gyermekorvost.
Aki a tápszert a patikában vénykötelesen váltotta ki, az TAJ-kártya bemutatásával is vissza tudja azt váltani és visszakapja a vételárat, függetlenül attól, hogy megvan-e a blokk. Aki szintén a patikában vette a visszahívásokban érintett tápszert, de teljes áron, bankkártyával, az a mobilalkalmazásban megjelenő tranzakció bemutatásával is visszakaphatja a pénzét. Készpénzes vásárlás esetén a vásárlás dátumának megadásával nyílhat lehetőség arra, hogy a patika megpróbálja azonosítani a tranzakciót a rendszerében - íjra az NKFH. Az üzletekben pedig - a forgalmazók tájékoztatása alapján - a termékvisszahívással érintett termékek blokk nélkül is visszaválthatók a vásárlás helyszínén.
Amennyiben a vásárlás helyszínén akadályba ütközik a termékvisszavétel kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazókkal az alábbi elérhetőségek egyikén:
A tápszerforgalmazói tájékoztatás szerint az ellátás folyamatos, ellátási hiányra nem kell számítani. Amennyiben ugyanakkor a visszahívás miatt tápszerváltás válik szükségessé, a biztonságos és megfelelő helyettesítő termék kiválasztásához javasolt a gyermekorvos tanácsát kérni.
