Rossz hírt kaptak az autósok: az üzemanyagárakról van szó

árváltozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:10
üzemanyagárgázolajbenzin
Most aztán tényleg nem érdemes betérni a benzinkútra.

Újra változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon – hívja fel rá a figyelmet a holtankoljak.hu.

Karnok Csaba
Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország

Emelkednek kedden az üzemanyag nagykereskedelmi árak: a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

A múlt heti árváltozások után 2026.02.23-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 560 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
