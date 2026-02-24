Rossz hírt kaptak az autósok: az üzemanyagárakról van szó

Újra változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon – hívja fel rá a figyelmet a holtankoljak.hu.
Emelkednek kedden az üzemanyag nagykereskedelmi árak: a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe.
A múlt heti árváltozások után 2026.02.23-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
