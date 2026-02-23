HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Irány a benzinkút: jobb, ha még ma teletankolod a kocsidat!

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 10:10
gázolajbenzin
Sajnos rossz hírekkel kell szolgálnunk az autósoknak.

Akinek autója van, érdemes még ma teletankolnia, ugyanis február 24-én, kedden mind a benzin, mind a gázolaj ára változik.

Kedden ismét változnak a benzin- és gázolaj-árak
Kedden ismét változnak a benzin- és gázolaj-árak
Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország

Így alakul a benzin és a gázolaj ára

A Holtankoljak oldala szerint kedden a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal növekszik, a gázolajért pedig bruttó 5 forinttal kell majd többet fizetni. Ez az árváltozás alighanem a kutakon is megjelenik majd.

Jelenleg ezek az átlagárak vannak érvényben:

  • 95-ös benzin: 560 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter 
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu