Irány a benzinkút: jobb, ha még ma teletankolod a kocsidat!

Akinek autója van, érdemes még ma teletankolnia, ugyanis február 24-én, kedden mind a benzin, mind a gázolaj ára változik.
A Holtankoljak oldala szerint kedden a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal növekszik, a gázolajért pedig bruttó 5 forinttal kell majd többet fizetni. Ez az árváltozás alighanem a kutakon is megjelenik majd.
Jelenleg ezek az átlagárak vannak érvényben:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.