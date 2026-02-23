Irány a benzinkút: jobb, ha még ma teletankolod a kocsidat!

Akinek autója van, érdemes még ma teletankolnia, ugyanis február 24-én, kedden mind a benzin, mind a gázolaj ára változik.

Kedden ismét változnak a benzin- és gázolaj-árak

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Így alakul a benzin és a gázolaj ára

A Holtankoljak oldala szerint kedden a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal növekszik, a gázolajért pedig bruttó 5 forinttal kell majd többet fizetni. Ez az árváltozás alighanem a kutakon is megjelenik majd.

Jelenleg ezek az átlagárak vannak érvényben: