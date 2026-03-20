Kényszerleszállást hajtott végre a Budapestre tartó utasszállító repülőgép

Az Eurowings Düsseldorf–Budapest járatát teljesítő Airbus A320-as személyzete Ausztria légterébe érve beállította az általános vészhelyzetre vonatkozó 7700-as kódot, majd gyors süllyedést követően Bécsben szálltak le – közölte a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

Kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Orvosi beavatkozás szükségessége állhat a repülőgép kényszerleszállása mögött

Egyelőre nincs további információ arról, hogy miért kellett a repülőgépnek Bécsben leszállnia. Azonban az oldal egyik hozzászólása szerint orvosi beavatkozásra volt szükség.