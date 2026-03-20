Kényszerleszállást hajtott végre a Budapestre tartó utasszállító repülőgép

Az Eurowings Düsseldorf–Budapest járatát teljesítő Airbus A320-as személyzete Ausztria légterébe érve beállította az általános vészhelyzetre vonatkozó 7700-as kódot, majd gyors süllyedést követően Bécsben szálltak le – közölte a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.
Egyelőre nincs további információ arról, hogy miért kellett a repülőgépnek Bécsben leszállnia. Azonban az oldal egyik hozzászólása szerint orvosi beavatkozásra volt szükség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.