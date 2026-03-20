BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kényszerleszállást hajtott végre a Budapestre tartó utasszállító repülőgép

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 11:38
Düsseldorfból Budapestre tartott, de hirtelen leszállt Bécsben. Pontosan nem tudni mi vezetett a hirtelen landoláshoz.

Az Eurowings Düsseldorf–Budapest járatát teljesítő Airbus A320-as személyzete Ausztria légterébe érve beállította az általános vészhelyzetre vonatkozó 7700-as kódot, majd gyors süllyedést követően Bécsben szálltak le – közölte a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

Kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Orvosi beavatkozás szükségessége állhat a repülőgép kényszerleszállása mögött

Egyelőre nincs további információ arról, hogy miért kellett a repülőgépnek Bécsben leszállnia. Azonban az oldal egyik hozzászólása szerint orvosi beavatkozásra volt szükség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
