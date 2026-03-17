Tombol a lottóláz Magyarországon: brutális a tét az Ötöslottón

A közel hetvenéves Ötöslottó történetében ismét kiemelkedő nyereményről beszélhetünk: a jelenlegi összeg a negyedik legnagyobb a játék történetében. Az eddigi rekordok alapján a főnyeremény már többször is meghaladta a 6 milliárd forintot. 2024 október elején több mint 6,613 milliárd forintot lehetett megnyerni. Az eheti várható főnyeremény 5,9 milliárd forint.
Akár néhány hét alatt is rendkívül magasra nőhet az összeg. A nagy nyeremények mögött a halmozódás áll, amely az Ötöslottó egyik legfontosabb sajátossága.
Amennyiben nincs telitalálat, a főnyeremény hétről hétre nő, és akár hosszú időn keresztül is halmozódhat. A történelem során a leghosszabb ilyen időszak 39 hétig tartott, de elméletileg akár egy teljes éven át is folytatódhat. Ha a halmozódás túl hosszúra nyúlik, a felgyűlt összeget az alsóbb nyerőosztályok között osztják szét
– mondta Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. vállalati kommunikációs főosztályvezetője.
A játékosok szokásai is érdekes képet mutatnak. Sokan még mindig családi dátumokat választanak. Érdekes, a 3-as szám bejelölése különösen népszerű a játékosok körében, de a hármas egyben statisztikailag az egyik leggyakrabban kihúzott szám is.
Az első magyarországi Ötöslottó nyertes egy özvegy asszony volt, aki 1957-ben töltötte ki a szelvényt a Lágymányosi utcában. A gyermekeinek és az ő korát jelölte be, így nyerte meg a 855 ezer forintot.
Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a játék dinamikája. Az első milliárd forint feletti nyereményt 1999-ben vitték el, napjainkban azonban már 3–4 milliárd forint körül kezd igazán megugrani az érdeklődés. Ilyenkor nemcsak a rendszeres játékosok aktivizálódnak, hanem azok is, akik ritkábban próbálnak szerencsét. A legnagyobb nyeremények közeledtével a forgalom látványosan nő, akár 30–40 százalékkal is. A legintenzívebb időszak péntekre és szombatra esik, csúcsát pedig jellemzően szombat délután, ebéd után éri el.
– folytatta a kommunikációs vezető.
Érdekesség, hogy bizonyos időpontok különösen felerősődik a játékoskedv. Ilyen például a péntek 13-a, amikor még azok is gyakrabban vesznek szelvényt, akik egyébként nem tartják magukat babonásnak. Az idei év abban is különleges, hogy idén februárban és márciusban is esett péntekre 13-a. És még egyszer lesz péntek 13, méghozzá novemberben.
A nagysága és népessége miatt természetesen Budapesten lottóznak a legtöbbet, de egyes vidéki településeken és a vármegyék székhelyein is kiemelkedőek a számok. Az Ötöslottó továbbra is a legnépszerűbb hazai játék, hiszen ez kínálja a legnagyobb egyösszegű nyereményt. A második helyen a Hatoslottó áll, míg a Skandináv lottó a kedvezőbb nyerési esélyeivel vonzza a játékosokat.
Az Ötöslottó nemcsak Magyarországon népszerű: a határ menti térségekben élők közül is sokan átruccannak játszani, különösen a keleti és déli határvidékről. Ennek oka részben az, hogy máshol kisebbek a nyeremények, illetve az is, hogy itt elérhető az Eurojackpot, amelyet sokan szintén megjátszanak.
– tette hozzá Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. vállalati kommunikációs főosztályvezetője.
A nyeremények kifizetésének azonban szigorú szabályai vannak: az összeget kizárólag magyar pénzintézetnél vezetett bankszámlára utalják, és a számlának a nyertes nevén kell lennie.
