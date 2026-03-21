Ennyi pénzt ritkán láttunk: 5,9 milliárd forint vár gazdára az Ötöslottón – így nőtt ekkorára a nyeremény

Az Ötöslottó története csaknem 70 évre nyúlik vissza, és ez idő alatt generációk próbáltak szerencsét hétről hétre. Az elmúlt hetekben azonban valami egészen különleges történik: nincs telitalálat, így a nyeremény összege már 5,9 milliárd forintra hízott.

Amikor 160 ezer forint is nagy vagyon volt

1957. március 7-én tartották az első sorsolást Budapesten. Több mint 1,5 millió szelvény érkezett be, de akkor még senki sem találta el mind az öt számot. A négy találatosok azonban így is jól jártak: heten fejenként 160 810 forintot nyertek. Az első öttalálatos szelvény végül 855 ezer forintot ért, ezt egy négy gyermekes édesanya, özvegy Ring Sándorné vitte haza, hat héttel később. A számai a következők voltak: 23, 26, 33, 37 és 66.

Csakhogy érzékeljük az összeget:

egy havi átlagfizetés akkoriban körülbelül 1500 forint volt,

egy 100 négyzetméteres budapesti lakás ára pedig 40–50 ezer forint körül mozgott.

Vagyis a nyertes akár két tucat pesti lakást is vásárolhatott volna.

És mennyi lenne ez ma?

Természetesen az inflációt figyelembe véve, durva becslések szerint az akkori 1 forint ma nagyjából 500 forintnak felel meg. Ez alapján első főnyeremény mai értéken körülbelül 430 millió forintot érne, ami eltörpül a mostani milliárdok mellett.

Miért nőtt ekkorára a főnyeremény?

A válasz egyszerű: hetek óta nincs telitalálatos szelvény és halmozódik a nyeremény. A halmozódás nem volt mindig része a játéknak: csak 1991 óta beszélhetünk róla. Azóta tehát, ha nincs öttalálatos, a főnyeremény összege hétről hétre nő.

A halmozódás szabályai szerint:

A jackpot legfeljebb 52 héten keresztül halmozódhat, ha ez idő alatt sincs telitalálat, az összeget szétosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Érdekesség, hogy erre eddig még soha nem volt példa.

Milyen esélyekkel játszunk a főnyereményért?

Sokan persze álmodoznak a milliárdokról, de a matek sajnos kíméletlen. Az öt szám eltalálásának esélye: 1 a 43 949 268-hoz.

Ez azt jelenti, hogy statisztikailag rendkívül ritka a telitalálat, és hát éppen ezért tud ekkorára nőni a nyeremény.