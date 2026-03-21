Ennyi pénzt ritkán láttunk: 5,9 milliárd forint vár gazdára az Ötöslottón – így nőtt ekkorára a nyeremény

Az Ötöslottó története csaknem 70 évre nyúlik vissza, és ez idő alatt generációk próbáltak szerencsét hétről hétre. Az elmúlt hetekben azonban valami egészen különleges történik: nincs telitalálat, így a nyeremény összege már 5,9 milliárd forintra hízott.
1957. március 7-én tartották az első sorsolást Budapesten. Több mint 1,5 millió szelvény érkezett be, de akkor még senki sem találta el mind az öt számot. A négy találatosok azonban így is jól jártak: heten fejenként 160 810 forintot nyertek. Az első öttalálatos szelvény végül 855 ezer forintot ért, ezt egy négy gyermekes édesanya, özvegy Ring Sándorné vitte haza, hat héttel később. A számai a következők voltak: 23, 26, 33, 37 és 66.
Csakhogy érzékeljük az összeget:
Vagyis a nyertes akár két tucat pesti lakást is vásárolhatott volna.
Természetesen az inflációt figyelembe véve, durva becslések szerint az akkori 1 forint ma nagyjából 500 forintnak felel meg. Ez alapján első főnyeremény mai értéken körülbelül 430 millió forintot érne, ami eltörpül a mostani milliárdok mellett.
A válasz egyszerű: hetek óta nincs telitalálatos szelvény és halmozódik a nyeremény. A halmozódás nem volt mindig része a játéknak: csak 1991 óta beszélhetünk róla. Azóta tehát, ha nincs öttalálatos, a főnyeremény összege hétről hétre nő.
A halmozódás szabályai szerint:
A jackpot legfeljebb 52 héten keresztül halmozódhat, ha ez idő alatt sincs telitalálat, az összeget szétosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Érdekesség, hogy erre eddig még soha nem volt példa.
Sokan persze álmodoznak a milliárdokról, de a matek sajnos kíméletlen. Az öt szám eltalálásának esélye: 1 a 43 949 268-hoz.
Ez azt jelenti, hogy statisztikailag rendkívül ritka a telitalálat, és hát éppen ezért tud ekkorára nőni a nyeremény.
Ha több telitalálatos szelvény születik, a főnyereményt egyenlően osztják szét a nyertesek között. Emellett a teljes nyereményalap különböző százalékok alapján kerül felosztásra a 2-es, 3-as és 4-es találatok között.
A pontos szabályokról és a maximális kifizethető összegről érdemes elolvasni a játékszabályzatot, különösen egy ekkora jackpot esetében.
Régebben a lottónyertesek kilétét nyilvánosságra hozták, ma azonban már teljes anonimitás védi őket. Ennek oka egyszerű: a hatalmas nyeremények komoly kockázatot is jelenthetnek. A névtelenség pedig segít megvédeni a nyerteseket a visszaélésektől, zaklatástól vagy akár bűncselekményektől.
Az Ötöslottó nemcsak egy szerencsejáték. Az 1962-es első televíziós sorsolástól kezdve egészen a mai milliárdos jackpotokig folyamatosan velünk van, a mindennapjaink részévé vált.
