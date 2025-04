Japán tervezője vallott a különleges épületről: „A Zene Háza az egyik legfontosabb projektem”

Kétségtelen, hogy az épület egyedülálló lett

Oszakai előadásán Sou Fujimoto beavatta a közönséget a Magyar Zene Háza tervezésének kulisszatitkaiba és a Liget Budapest Projekttel kapcsolatos személyes benyomásaiba. Sou Fujimoto oszakai előadásában bensőséges hangvétellel mesélt arról, hogyan inspirálta a Városliget páratlan természeti környezete és a magyar kultúra gazdagsága. Kiemelte:

Nagy büszkeség számomra a Budapesten megvalósult Magyar Zene Háza, amelyben tökéletes a harmónia a természet az épület és a zenei tartalom között. Éppen ezért a Zene Házát tartom az építészeti filozófiám legjobb kifejezési formájának.

A Zene Háza az eddigi egyik legfontosabb projekt volt a számomra, amire nagyon büszke vagyok. Amióta megnyílt többször is jártam benne, és örömmel láttam, hogy milyen sok látogatót vonz, és mennyi örömet okoz.” Hozzátette: „Van még egy izgalmas kapcsolat Japán és a Zene Háza között: a most futó, Listen című időszaki kiállítás megvalósításán egy kedves barátom, Tomoko Jamaguchy színész, producer, író több mint 10 évig dolgozott, gyűjtve és feldolgozva a világ zenéit. Nagyon nagy dolog, hogy az ő munkája is hozzájárul a magyar fővárosban nyílt kiállításhoz.”

Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézmény igazgatója hozzátette: „Az oszakai világkiállítás magyar pavilonjában ma számunkra 2 fontos szereplő is megjelent: Sou Fujimoto, aki bemutatta a Magyar Zene Háza épületét, és a Zene Háza, mint intézmény, amelynek a kulturális tartalmát Batta Andrással együtt mutattuk be a japán közönségnek.” Hozzátette: Ezáltal kézzelfoghatóvá vált a kapcsolat Japán és Magyarország között, hisz a japán kultúra a Zene Háza dizájnja által van jelen Budapesten, most pedig Osakában a magyar pavilonban bemutatkozott a Zene Háza programja a magyar pavilon kulturális tartalmának részeként.