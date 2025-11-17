Néprajzi Múzeum: két Oscar a városligeti épületnek Dubajban, a világ egyik legnagyobb múzeumi fesztiválján!

Dubajban Magyarországnak tapsolt a világ. A budapesti Néprajzi Múzeum két digitális fejlesztése is díjat nyert a múzeumi multimédia Oscarjaként is emlegetett rangos F@IMP fesztiválon. A nemzetközi zsűri a világ legjobb digitális projektjei közé választotta a Liget Budapest keretében megépült intézmény fejlesztéseit – ezzel a magyar múzeum a történetének legfényesebb évét zárta – írja a Metropol.
A dubaji fesztiválon a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) hivatalos bizottsága díjazta a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának multimédiás hálózatát, amely 3000 négyzetméteren, interaktív térképekkel, animációkkal és filmekkel kelti életre több mint 3600 eredeti tárgy történetét, valamint az EthnoFusion alkalmazást, amely a zenei alkotás élményét kapcsolja össze a népzenei örökséggel. A dubaji győzelem az év csúcspontja volt, mert a Néprajzi Múzeum rekordévet zárt: 2025-ben két Red Dot-díjat nyert, bekerült a Luigi Micheletti-díj döntősei közé, a „Székelyek – Örökség mintázatok” kiállítás elnyerte az Év Kiállítása 2025 címet, kiadványa, a ZOOM katalógus pedig három nemzetközi designdíjat is hazahozott. A múzeum ezzel a nemzetközi szakmai elitbe emelkedett – a Red Dot-ot a „designvilág Oscarjának” nevezik.
A Néprajzi Múzeum 2025-ben nemcsak a díjakat gyűjtötte, hanem egy új fejlesztéssel lezárta a magyar muzeológia történetének legnagyobb digitális költözését is. A Néprajzi Múzeum sikere a Liget Budapest Projekt újabb diadala is: a Városliget megújult, zöldebb, élhetőbb, és immár világszinten is elismert kulturális központ.
A Néprajzi Múzeum új gyűjteményi kiállításának digitális fejlesztése nyerte az ICOM Dubai Különdíjat az AVICOM F@IMP (Festival of Audiovisual and Innovative Museum Media Productions) fesztiválon 2025. november 15-én. A díjat a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) hivatalos szakbizottsága (AVICOM) ítélte oda annak a pályaműnek, amely legszorosabban kapcsolódik a szervezet általános konferenciájának „A múzeumok jövője a gyorsan változó közösségekben” című központi témájához. A megmérettetés „Oktatás és Közvetítés Díját” mobilapplikáció kategóriában a múzeum EthnoFusion projektje érdemelte ki azzal, ahogyan a zenei mixelés élményén keresztül élővé, személyessé és hozzáférhetővé teszi a zenei örökséget. A két kitüntetéssel a nemzetközi zsűri a világ legkiválóbb digitális projektjei közé választotta a magyar intézményt. Az elismerésekkel minden idők egyik legsikeresebb évét zárta a Városliget kapujában álló intézmény, hiszen a 2024-ben nyílt új állandó gyűjteményi kiállítást többek között két Red Dot díjjal és a Luigi Micheletti díj finalista helyezésével illették, a „Székelyek – Örökség mintázatok” tárlat elnyerte az Év kiállítása 2025 díjat. Mindezek mellett jelentős mérföldkő, hogy az intézmény végrehajtotta a magyar múzeumi szféra legnagyobb digitális költözését is.
A Liget Budapest Projekt keretében megvalósult, ikonikus épületével a Néprajzi Múzeum már eddig is letette a névjegyét a nemzetközi építészeti színtéren, elnyerve több mint két tucat rangos szakmai díjat. Ezúttal azonban a nemzetközi figyelem az épület pixelműalkotásokkal díszített üveghomlokzatán belülre irányult: a szakma magát a kiállítási élményt, a múzeum innovatív tartalmát díjazta. A Dubajban elnyert két díj, melyeket az ICOM 27. Általános Konferenciája keretében adtak át, a zsűri a múzeum "Sokszólamú múzeumi élmény – a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának multimédiás hálózata" és az EthnoFusion – „Alkosd meg saját citerás dallamodat és oszd meg másokkal!” című pályázatát jutalmazta. Az AVICOM díjak a múzeumi szakma egyik legfontosabb globális elismerései a digitális innováció terén. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) szakbizottsága által odaítélt elismerés azt jelenti, hogy a magyar intézmény fejlesztései a világ legjobb és legkorszerűbb múzeumi projektjei közé tartoznak, amelyek kijelölik az örökség bemutatásának jövőjét.
Az egyik díjazott fejlesztés a 2024 őszén megnyílt állandó kiállítás egészét átszövő, hálózatba kapcsolt multimédiás rendszer. A hol játékos, hol szórakoztató, hol vizuálisan lenyűgöző vagy elmélyülést kínáló multimédiás megoldások a kulturális örökség értelmezésének új útját kínálják: interaktív térképek, filmek, animációk és adatvizualizációk segítik a látogatókat a sokrétegű összefüggések felfedezésében. Jó példa arra, hogyan válhat a múzeum a gyorsan változó közösségekben is nyitott, befogadó és dinamikus tudástérré. Ennek másik perspektívájára mutat rá a másik díjazott; az online, bárhonnan ingyenesen elérhető EthnoFusion alkalmazás. A látványos, intuitív felület kreatív tanulásra, felfedezésre és közösségi megosztásra ösztönöz, amikor a felhasználók modern zenei alapokkal, effektekkel keverhetnek eredeti népi hangszereket, mixüket pedig letölthetik vagy elküldhetik.
A dubaji elismerés egy példátlan sikersorozat csúcspontja. A 2025-ös év a Néprajzi Múzeum történetének legsikeresebb időszaka, ahol a szakma szinte minden területen a legmagasabb elismerésekkel jutalmazta az intézmény munkáját. Az állandó gyűjteményi kiállítást – melynek multimédiás rendszerét most a AVICOM-díjjal jutalmazták – önmagában is a világ legjobbjai közé emelte a szakma. A 2024-es németországi IF Design Award elnyerése után 2025-ben az intézmény rögtön két Red Dot díjat is hazavihetett. Ez a két, német központú elismerés számít a dizájn világ "Oscar-díjának", ahová évente több tízezer pályázat érkezik a világ szinte minden országából. A Néprajzi Múzeum kiállítása mind a tervezés és megvalósítás, mind a multimédiás megoldások kategóriájában győzedelmeskedett. A sikersorozat itt nem ért véget: a kiállítást az Európai Múzeumi Akadémia beválasztotta a kontinens leginnovatívabb múzeumait elismerő, nagy presztízsű Luigi Micheletti díj finalistái közé.
A kiállítások mellett a múzeum kiadványai is a hazai és a nemzetközi élvonalba kerültek. A Szép Magyar Könyv verseny elismerései mellett a ZOOM katalógus 2025-ben az amszterdami központú, digitális dizájnra fókuszáló Indigo Award aranyérmét, egy A’Design Award ezüstérmet és egy harmadik Red Dot díjat is elnyert. Mindezek mellett a "Székelyek – Örökség mintázatok" című tárlat itthon az Év kiállítása 2025 díjat kapta, és a múzeumpedagógiai programok is több hazai és nemzetközi elismerésben részesültek (többek között a „Gyermekek a múzeumokban” díj finalista helyezése).
Rendkívül büszke vagyok a Néprajzi Múzeum egész csapatára. A 2025-ös év példátlan sikersorozata – a dubaji F@IMP fesztiválon elnyert AVICOM-díjtól a Red Dot elismeréseken át az Év Kiállítása díjig – mind a kollégáim kiemelkedő felkészültségét és elhivatottságát dicséri. Ezek az elismerések fényesen bizonyítják, hogy a magyar szakemberek, a magyar muzeológia és a digitális innováció képes világraszólót alkotni, és nem csupán felvenni a versenyt, de a nemzetközi élvonalban is helyt állni. Ez a díjeső a mi közös sikerünk
– hangsúlyozta Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója.
A Néprajzi Múzeum idei elismeréseinek is köszönhetően a Liget Budapest mára Európa legnagyobb, ötvenet is meghaladó hazai és nemzetközi díjjal elismert kulturális városfejlesztésévé vált. Túl a Városliget megújításának első évtizedén, a megvalósult új fejlesztéseket már tizenhárom-milliónál is többen látogatták meg. A parkfelújítások eredményeként óriási népszerűségnek örvend a Városligeti Nagyjátszótér, a Városligeti Sportcentrum, a kutyás élményparkok, vagy az újjászületett Mőcsényi Mihály Botanikus kert. A projektben megvalósult új, illetve megújult kulturális intézmények hazánk új nevezetességeivé váltak, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum, az újjávarázsolt Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza állandó szereplői nemzetközi turisztikai ajánlóknak, miközben folyamatosan teltházzal üzemelnek. Mindezek mellett a Városliget zöldfelülete alapjaiban újult meg és bővült jelentős területekkel, a parkfejlesztések során eddig több mint 270.000 m² zöldfelület újult meg, 72.000 m² burkolatot bontottak el, és több mint 500 fát, 70.000 cserjét, valamint 200.000 évelőt ültettek el, miközben a Városliget autómentesítése is megkezdődött.
Ez a legújabb rangos nemzetközi elismerés tökéletesen visszaigazolja a Liget Budapest Projekt azon célkitűzéseit, hogy a park új, világszínvonalú kortárs épületeiben olyan 21. századi, innovatív tartalmakat hozzon létre, melyek nemzetközi szinten is kiemelkedőek. Büszkék vagyunk arra, hogy a Városligetbe hazatérő Néprajzi Múzeum – az épület több tucatnyi építészeti díja után – most már a benne zajló világszínvonalú szakmai munkát és innovatív kulturális tartalmat is a világ legjobbjai között ismerik el. Ez igazolja, hogy a Városliget megújítása egyedülálló, hosszú távú értéket teremt Budapest és Magyarország számára a kultúra, az építészet és a turizmus területén egyaránt
– mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.
A Néprajzi Múzeum 2025-ben egy csendesebb, ám ágazati szinten történelmi jelentőségű projektet is lezárt. Az intézmény – az analóg térben végrehajtott fizikai költözés után – végrehajtotta a magyar múzeumi szféra eddigi legnagyobb digitális költözését: a teljes gyűjteményi adatbázist egy korszerű, nemzetközi platformra, a MuseumPlus integrált gyűjteménykezelő rendszerre helyezte át. Ez a váltás elengedhetetlen volt, hiszen a múzeumok ma már tudásközpontok és digitális szolgáltatók is, ahol a kutatói és a látogatói elvárások a digitális platformok fejlesztését is formálják.
„A Néprajzi Múzeum digitális megújulása nem egy informatikai projekt volt, hanem stratégiai építkezés, amelyben a múlt öröksége a jövő technológiáján keresztül válik elérhetővé és használhatóvá. Egy olyan rendszer épült fel, amely egyszerre szolgálja a kutatókat, a muzeológusokat és a nagyközönséget, alkalmazkodva mindennapi szokásaikhoz és igényeikhez" – emelte ki Odler Zsolt, a Néprajzi Múzeum nyilvántartási és digitalizálási főosztályvezetője.
Több mint 580 ezer rekord, közel 97 ezer szótári tétel és több mint 700 ezer multimédia-fájl átállítása zajlott le, sokmilliós adatkapcsolattal. A rendszer teljes magyar nyelvű és szaknyelvi adaptációja valósult meg, amely nem egyszerű fordítás, hanem komplex szaknyelvi harmonizáció volt. A MuseumPlus honosításával egy teljes értékű, nemzetközi szintű rendszer vált elérhetővé magyar nyelven, ami kaput nyit a teljes hazai múzeumi közeg számára, és új innovációt generálhat. A nemzetközi múzeumi szabványoknak megfelelő adatstruktúra újabb lehetőségeket biztosít az örökségkezelés és a gyűjteményi menedzsment vonatkozásában, teret nyújt a nemzetközi adatcserék hálózatához, a felhasználók számára egy átláthatóbb és kezelhetőbb rendszert kínál.
A Néprajzi Múzeum épülete a díjnyertes kiállítások mellett számos ingyenesen látogatható élményt is kínál. Szabadon bejárható a múzeum lenyűgöző Kerámiatere, amely több mint négyezer kerámiatárgyat felvonultató, különleges látványtárként enged bepillantást a világ különböző kultúráiba. A két részből álló kiállításban a kerámiatárgyak a múzeum gazdag magyar és nemzetközi gyűjteményeibe engednek betekintést. A látványtár két „féltekére” osztott tere az emberi agy működését képezi le. A bal agyfélteke értelmez és rendszerez: földrészek, fazekasközpontok és formák szerint csoportosítja a világ kerámiáit. A jobb agyfélteke a kerámiavilágokat inkább érzéki szempontból próbálja felfedezni és laza asszociációs láncba szervezni. Minden egyes kerámia egy-egy kis világ: készítője, használója, funkciója, stílusa, anyaga, díszítése, színe, hangja, űrmértéke, felirata mind rejt valami titkot arról, hogyan tapaszt össze az agyag embereket, korokat, társadalmakat, szokásokat. Emellett az épületben kapott helyet a Városliget Látogatóközpont is, melynek felfedezése szintén díjmentes. Itt található a Budapest aranykorát bemutató lenyűgöző, 55 négyzetméteres városmakett, közel 6.000 mini épülettel és interaktív történeti bemutatóval. Továbbá megtekinthető a Hősök terén álló Gábriel arkangyal szobrának különleges, méretarányos másolata, amellyel a látogatók egészen közelről ismerkedhetnek meg az egyébként csak 36 méter magasan látható alkotással. A tárlatot látványos vetítések is színesítik, melyeken keresztül rendhagyó időutazáson vehetnek részt a látogatók, ízelítőt kapva a főváros történelmének egy különösen izgalmas időszakáról. A kiállításon megtekinthető az a szenzációs felfedezés is, amire a Millennium Emlékmű oszlopfőjének restaurálása közben bukkantak a szakemberek: a szobor alapzatába ugyanis egy időkapszulát rejtettek el.
