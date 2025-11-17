Néprajzi Múzeum: két Oscar a városligeti épületnek Dubajban, a világ egyik legnagyobb múzeumi fesztiválján!

Dubajban Magyarországnak tapsolt a világ. A budapesti Néprajzi Múzeum két digitális fejlesztése is díjat nyert a múzeumi multimédia Oscarjaként is emlegetett rangos F@IMP fesztiválon. A nemzetközi zsűri a világ legjobb digitális projektjei közé választotta a Liget Budapest keretében megépült intézmény fejlesztéseit – ezzel a magyar múzeum a történetének legfényesebb évét zárta – írja a Metropol.

Díjeső a Néprajzi Múzeumnak: 2025. a világsiker éve (Fotó: Metropol)

A dubaji fesztiválon a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) hivatalos bizottsága díjazta a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának multimédiás hálózatát, amely 3000 négyzetméteren, interaktív térképekkel, animációkkal és filmekkel kelti életre több mint 3600 eredeti tárgy történetét, valamint az EthnoFusion alkalmazást, amely a zenei alkotás élményét kapcsolja össze a népzenei örökséggel. A dubaji győzelem az év csúcspontja volt, mert a Néprajzi Múzeum rekordévet zárt: 2025-ben két Red Dot-díjat nyert, bekerült a Luigi Micheletti-díj döntősei közé, a „Székelyek – Örökség mintázatok” kiállítás elnyerte az Év Kiállítása 2025 címet, kiadványa, a ZOOM katalógus pedig három nemzetközi designdíjat is hazahozott. A múzeum ezzel a nemzetközi szakmai elitbe emelkedett – a Red Dot-ot a „designvilág Oscarjának” nevezik.

A Néprajzi Múzeum 2025-ben nemcsak a díjakat gyűjtötte, hanem egy új fejlesztéssel lezárta a magyar muzeológia történetének legnagyobb digitális költözését is. A Néprajzi Múzeum sikere a Liget Budapest Projekt újabb diadala is: a Városliget megújult, zöldebb, élhetőbb, és immár világszinten is elismert kulturális központ.

A Néprajzi Múzeum új gyűjteményi kiállításának digitális fejlesztése nyerte az ICOM Dubai Különdíjat az AVICOM F@IMP (Festival of Audiovisual and Innovative Museum Media Productions) fesztiválon 2025. november 15-én. A díjat a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) hivatalos szakbizottsága (AVICOM) ítélte oda annak a pályaműnek, amely legszorosabban kapcsolódik a szervezet általános konferenciájának „A múzeumok jövője a gyorsan változó közösségekben” című központi témájához. A megmérettetés „Oktatás és Közvetítés Díját” mobilapplikáció kategóriában a múzeum EthnoFusion projektje érdemelte ki azzal, ahogyan a zenei mixelés élményén keresztül élővé, személyessé és hozzáférhetővé teszi a zenei örökséget. A két kitüntetéssel a nemzetközi zsűri a világ legkiválóbb digitális projektjei közé választotta a magyar intézményt. Az elismerésekkel minden idők egyik legsikeresebb évét zárta a Városliget kapujában álló intézmény, hiszen a 2024-ben nyílt új állandó gyűjteményi kiállítást többek között két Red Dot díjjal és a Luigi Micheletti díj finalista helyezésével illették, a „Székelyek – Örökség mintázatok” tárlat elnyerte az Év kiállítása 2025 díjat. Mindezek mellett jelentős mérföldkő, hogy az intézmény végrehajtotta a magyar múzeumi szféra legnagyobb digitális költözését is.