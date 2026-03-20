„Leköpte az autómat!” – Őrjöngő Mercis támadt rá a budapesti anyukára a nyílt utcán

Sokkoló jelenetsort tett közzé a Budapesti Autósok oldala: egy olvasójuk fedélzeti kamerája rögzítette az óbudai ámokfutást a Komjádi uszoda közelében. Ami egy egyszerű közlekedési manővernek indult, az pillanatok alatt félelembe és agresszióba torkollott, amikor egy fehér Mercedes vezetője úgy döntött: az út az övé, és bármi áron móresre tanítja a szabályosan közlekedő nőt.

A Komjádi uszoda vonalában kezdődött a hajsza, ami végül köpködésbe és trágár üvöltözésbe torkollott az óbudai utcákon Fotó: BpiAutósok/Youtube.com

Gázpedállal „büntetett” a dühös sofőr a Komjádi uszoda közelében

A felvételt készítő hölgy március 19-én, Óbuda irányába haladva kezdett sávot váltani. Bár az index használatakor még bőven volt hely a manőverhez – amit a hátsó kamera felvétele is egyértelműen alátámaszt –, a mögötte érkező Mercis azonnal vérszemet kapott és rátapadt a nő autójára.

Amikor kitettem az indexemet, a mögöttem jövő fehér autós azonnal dudálva a gázra lépett, majd folyamatosan nyomta a dudát

– idézi a portál a felháborodott sofőrt.

Büntetőfékezés után köpködés a Zsigmond térnél

A hajsza nem ért véget a sávváltással: a dühös autós egészen a Zsigmond térig követte a nőt, ahol végleg elszakadt nála a cérna. Bevágott a kamerás autó elé, majd a forgalom közepén egy veszélyes büntetőfékezés kíséretében satuféket nyomott. A megállás után azonban jött az igazán ijesztő rész: a férfi kipattant a kocsiból, és tajtékozva rontott rá a nőre, válogatott szidalmakat üvöltött az autó ablakán keresztül, majd leköpte a szélvédőt, miközben a telefonjával hadonászott. A visszapillantó tükröt is megpróbálta letörni, de csak akkor torpant meg, amikor jelezték neki: minden mozdulatát, így a büntetőfékezést is veszi a kamera.

A beküldő szerint az eset nemcsak ijesztő, de mélységesen elgondolkodtató is. Mint mondta, sokat tapasztalt már az utakon, de ilyen ok nélküli, végletekig elmenő agressziót – főleg egy nővel szemben – még soha nem élt át.